Cristiano Ronaldo entouré de Georgina enceinte et de Cristiano Jr stylé : nouveau sacre en famille

Mais jusqu'où ira Cristiano Ronaldo ? À chaque fois on pense que l'attaquant portugais a atteint sa limite et à chaque fois il surprend son monde avec des performances toujours plus exceptionnelles. Après un passage assez mitigé du côté de la Juventus de Turin, le sportif de 36 ans est revenu dans le club qui l'a révélé, Manchester United. Une renaissance pour l'ancien coéquipier de Karim Benzema qui enchaîne les buts, même si son club n'est pas au niveau espéré par les supporters.

Cela n'a pas empêché Cristiano Ronaldo de remporter une nouvelle distinction individuelle, lui qui les accumule depuis des années. Très déçu de ne pas avoir remporté le Ballon d'or il y a quelques mois, CR7 a été récompensé lors du gala FIFA-The Best qui s'est tenu à Zürich (Suisse) hier soir. Récompensé d'un trophée spécial, notamment dû à son record de buts avec la sélection portugaise (115 buts), il avait l'air particulièrement heureux. "C'est un rêve et je tiens à remercier mes coéquipiers, notamment ceux de la sélection nationale qui ont travaillé avec moi ces vingt dernières années. Je n'ai jamais pensé à battre ce record", a-t-il déclaré lors de la cérémonie.

Sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo a partagé son bonheur avec ses 391 millions d'abonnés sur Instagram. Dans sa story, il a publié plusieurs photos lors de la cérémonie, aux côtés de sa fiancée, Georgina Rodriguez, ainsi que de son fils Cristiano Jr. Il a également mis une belle photo sur la scène accompagné des deux membres de sa famille : "Toujours avec moi", écrit-il, suivi du hashtag béni.

La belle Argentine de 27 ans, enceinte de jumeaux (un garçon et une fille) a également partagé plusieurs photos de ce voyage en Suisse. Sur son compte Instagram, elle a mis en ligne une publication où on peut voir le trio à bord d'un jet privé, un selfie des deux amoureux et une belle vue depuis le hublot. "Mes rois", a-t-elle écrit en commentaire d'une publication déjà likée plus de 2,6 millions de fois.