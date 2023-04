Cristiano Ronaldo et Georgina : Leur conte de fées, un tissu de mensonges ? Un proche balance !

Depuis 2016, c'est l'un des couples les plus populaires de la planète et cela ne devrait pas s'inverser de si tôt. Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez forment le couple le plus suivi sur les réseaux sociaux, le Portugais ayant plus de 572 millions d'abonnés quand sa compagne en comptabilise plus de 48 millions. Des chiffres hallucinants et qui montrent bien tout l'impact de leur couple sur la société. Ensemble, ils sont les heureux parents de deux jeunes filles, dont la petite dernière, Bella Esmeralda, née en avril 2022.

Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu lors de l'accouchement et le frère jumeau de la petite fille n'a pas survécu. Une période très difficile à surmonter pour la jeune maman de 29 ans, qui a été très bien entourée durant cette période. Depuis, la vie de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez a totalement changé. Exit l'Angleterre et Manchester et bienvenue en Arabie Saoudite, où le footballeur de 38 ans a signé un contrat record avec le club d'Al Nassr. Une nouvelle expérience qui semble parfaitement se passer pour le moment et la petite famille semble déjà parfaitement s'adapter à son nouvel environnement.

Avec Georgina, ils ne se sont pas parlés

Si tout va pour le mieux dans la romance entre Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez, il se pourrait qu'un témoignage récent remonte légèrement en cause leur histoire commune. D'après les informations sorties dans la presse ces dernières années, les deux tourtereaux se seraient rencontrés alors que la belle espagnole d'origine argentine travaillait dans un magasin Gucci à Madrid. Si l'on en croit un ancien collègue de l'influenceuse dans la boutique de luxe, tout ceci ne serait qu'un tissu de mensonges. "Comme tout le monde le sait, parce que Georgina l'a raconté, avec Cristiano, ils se sont rencontrés quand il est entré dans la boutique Gucci avec des amis et avec son fils et elle sortait juste à ce moment-là", avance-t-il dans une interview accordée à Marca, avant de poursuivre : "Mais ce n'était pas vrai. Quand Cristiano est entré dans la boutique Gucci, nous nous sommes tous retournés pour le regarder car c'est un homme très important et seuls les responsables du magasin servent ce type de clients. Avec Georgina, ils ne se sont pas parlé."

Leur rencontre ne se serait donc pas passée comme le couple le raconte. "Ils se sont vus quelques semaines après lors d'une soirée où ils ont appris à se connaître un peu plus", assure l'ancien collègue de Georgina Rodriguez. Pour l'heure, ni le footballeur, ni sa compagne n'ont réagi à ces affirmations.