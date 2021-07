Cristiano Ronaldo : sa soeur Katia Aveiro hospitalisée et dans un état préoccupant à cause de la Covid-19

Après un Euro frustrant et une élimination précoce du Portugal face à la Belgique, Cristiano Ronaldo vit un été contrasté. Alors qu'il vient de passer de superbes vacances en famille avec Georgina Rodriguez sur un magnifique yacht de luxe, sa soeur ne va pas bien du tout. Katia Aveiro, chanteuse de 44 ans est actuellement hospitalisée à Funchal, la ville de naissance de l'ancien coéquipier de Karim Benzema. Cette dernière a contracté la Covid-19 et son état s'est empiré comme elle l'a révélé sur Instagram.

Sur son compte, où elle est suivie par 1,2 millions d'abonnés, Katia Aveiro a publié un selfie d'elle mardi 27 juillet alors qu'elle se trouve sur son lit d'hôpital. Un tube est attaché à son nez pour lui apporter de l'oxygène puisque la jeune femme est atteinte d'une pneumonie suite à des complications dues au coronavirus. La soeur du joueur, qui a perdu pas mal d'argent dernièrement, a préféré informer ses fans elle-même. "C'est le dernier genre de post que je voudrais écrire. J'ai essayé de ne pas en parler ces derniers jours, mais à la vitesse où voyage l'information, et par respect pour ceux qui me suivent et tiennent à moi et à mes proches, je vais partager avec vous la vérité. J'ai été rattrapée par ce foutu virus", informe-t-elle.

Malheureusement, vendredi dernier, mon état s'est aggravé

Si de nombreuses personnes sont asymptomatiques face à ce virus, ce n'est pas le cas de Katia, pour qui la situation s'est vite dégradée. "J'ai été testée positive le 17 juillet et je m'étais isolée chez moi depuis. Mon état était plutôt bon, avec quelques symptômes, et je suivais les consignes à la lettre (...) Mais malheureusement, vendredi dernier, mon état s'est aggravé", détaille-t-elle.