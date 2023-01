Cristiano Ronaldo : Une de ses ex s'en prend à sa compagne Georgina, l'attaque fait mal !

La nouvelle vie de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite a parfaitement démarré, mais le Portugais n'est jamais loin d'une nouvelle polémique, même quand il n'a rien à voir avec ! Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, l'attaquant de 37 ans est au crépuscule de sa carrière et il a donc décidé de se rendre dans un championnat moins compétitif, mais où il peut toucher un salaire record. Avec sa compagne Georgina Rodriguez et leurs enfants, le champion s'est déjà parfaitement acclimaté à sa nouvelle vie et la petite famille n'a pas mis longtemps avant de découvrir les plaisirs que peut offrir son nouveau pays d'accueil.

Loin de l'Europe et de Manchester United, son dernier club, au sein duquel il a eu de nombreux problèmes, Cristiano Ronaldo ne s'attendait certainement pas à voir une de ses ex s'en prendre ouvertement à celle qui partage sa vie.

En 2008 et pendant environ huit mois, le Portugais a été en couple avec une certaine Nereida Gallardo, un ancien mannequin d'aujourd'hui 39 ans et qui possède un salon de beauté dans les îles Baléares. La jolie brune est très active sur Instagram et elle a utilisé le compte de son salon pour faire un petit comparatif qui devrait faire grincer des dents du côté du footballeur. En publiant des photos de Georgina et de Kim Kardashian, elle ose une comparaison entre les deux femmes.

Georgina Rodriguez ressemble de plus en plus à Kim Kardashian, qu'en pensez-vous ?

La jeune espagnole de 28 ans n'a jamais fait état d'interventions de chirurgie esthétique, mais si l'on en croit Nereida Gallardo, il n'y a aucun doute là-dessus. "Georgina Rodriguez ressemble de plus en plus à Kim Kardashian, qu'en pensez-vous ? La transformation des deux est impressionnante !!!", s'exclame-t-elle en publiant à la fois des photos des deux stars aujourd'hui et d'autres bien plus anciennes pour appuyer ses propos.