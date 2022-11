Cyril Hanouna absent de TPMP : l'animateur "comme un ouf" avec son fils, la preuve en photo

Mardi 22 novembre, Cyril Hanouna a annoncé quelques heures avant le début de son émission Touche pas à mon poste qu'il serait "exceptionnellement" absent. L'animateur a donc fait confiance à son chroniqueur Benjamin Castaldi pour le remplacer au pied levé. Que les fans de Baba se rassurent, Cyril Hanouna sera bien de retour à l'antenne ce mercredi soir. La raison derrière cette décision était purement personnelle et concernait son fils Lino (10 ans, né de son ancienne relation avec Emilie).

"Mes chéris, exceptionnellement ce soir ce sera mon Benjamin Castaldi aux commandes de #TPMP ! J'ai promis à mon fils qu'on regarderait le match ensemble mais on se retrouve demain en direct ! Et allez les bleus", avait-il écrit à ses followers sur Twitter. Il faisait alors référence au premier match de l'Equipe de France lors de la Coupe du Monde de football au Qatar. Les Bleus de Didier Deschamps ont affronté l'Australie au stade Al-Janoub d'Al-Wakrahn, dans la banlieue sud de Doha, à partir de 20h. Et comme promis à son fils donc, c'est devant la télé que Cyril Hanouna s'est retrouvé pour soutenir les tenants du titre de champions du monde.

On est comme des oufs avec Lino !

Sur Instagram, le présentateur de 48 ans l'a prouvé en partageant une image complice de lui et Lino prise sur le vif. Ils y apparaissent tranquillement installés sur leur canapé, vêtus du maillot de l'équipe de France aux deux étoiles en bons supporters qu'ils sont. Père et fils tirent la langue tout en fixant l'objectif de l'appareil photo et le jeune garçon a le pouce levé pour exprimer sa satisfaction face au match. "On est comme des oufs avec Lino! Allez les bleus", Cyril Hanouna a-t-il légendé sa publication.