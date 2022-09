Cyril Lignac dévoile son secret pour ne pas grossir dans le Meilleur Pâtissier

La compétition se poursuit ce mercredi soir dans Le Meilleur Pâtissier (M6). Le quatrième épisode de la onzième saison va être présenté aux téléspectateurs les plus gourmands. Mais ce sont bel et bien toujours Mercotte et Cyril Lignac qui ont eu l'occasion de goûter les desserts des candidats et de se régaler les papilles lors du tournage de l'émission. Pourtant, comme chaque année, ils n'ont pas l'air de prendre un gramme !

Si l'on connaît le secret de Mercotte, laquelle garde une ligne impeccable en se levant tous les matins à l'aube et en marchant quotidiennement 10 kilomètres, quel est celui de Cyril Lignac ? En 2019, dans On refait la télé sur RTL, il acceptait de livrer l'astuce qui lui permet de ne plus faire le yoyo avec son poids. Et pour cause : "Au bout d'un moment, quand tu t'enfiles des gâteaux toute la journée, tu montes, tu descends, tu tournes en rond, tu grossis", avait-il été obligé de constater. C'est pourquoi, il a dû se résoudre à adopter une routine toute particulière : "Je fais toujours attention de manger avant de déguster les gâteaux parce que si tu les manges quand tu as faim, tu t'enfiles des tonnes de gâteaux, et tu manges plus sucré que salé. Donc j'équilibre en fonction du planning. Des fois, je mange un peu de carottes avant."

Par ailleurs, Cyril Lignac compense sa gourmandise en pratiquant des activités sportives et en se nourrissant sainement : "Je suis sportif, donc je les élimine [les kilos, NDLR] et comme j'ai la chance de manger au restaurant, c'est bon, c'est gratuit. (...) Je régule mon alimentation : carpaccio de poisson, des salades, des poissons grillés", détaillait-il encore.

Notons que, dans le passé, le célèbre chef 44 ans récemment devenu papa d'un petit Léo (né de sa relation avec sa discrète compagne Deborah), n'a pas toujours réussi à maintenir son régime. En 2019, lors de la promotion de la saison 8 du Meilleur Pâtissier, il révélait avoir pris 4 kilos lors du tournage.

Le Meilleur Pâtissier, ce mercredi 28 septembre 2022 sur M6 à partir de 21h10