Dakar : Mort du Français Pierre Cherpin, après un grave accident

La Dakar a fait une nouvelle victime. Le pilote moto amateur Pierre Cherpin est mort jeudi 14 janvier 2021. Le sportif de 52 ans s'était blessé dimanche 10 janvier lors de la 7e étape.

Pierre Cherpin avait dans un premier temps été hospitalisé à Sakaka, au nord-ouest de l'Arabie Saoudite, après avoir fait une très violente chute. Sa compagne Magali, donnait depuis des nouvelles régulières sur une page Facebook consacrée au champion. Ces derniers jours, elle confiait qu'il avait été placé en coma artificiel et opéré afin de réduire un hématome crânien. Son état était alors stable.

Comme elle l'avait annoncé, Pierre Cherpin avait été rapatrié dans la journée de jeudi : "Pierre est maintenu dans le coma et il a été préparé pour son rapatriement qui se déroule via Djeddah et non pas Riyad comme prévu initialement. Le service de Neurochirurgie de l'Hôpital Salengro au CHRU de Lille qui est en charge d'accueillir Pierre à son retour est en contact étroit avec l'Arabie Saoudite." D'après Europe 1, le pilote est décédé peu après son arrivée au Bourget, à 23h.

Un communiqué transmis à l'AFP précise : "C'est au cours de son transfert par avion sanitaire entre Jeddah et la France que Pierre Cheprin est décédé des suites de blessures consécutives à une chute survenue au cours de la 7e étape Ha'il – Sakaka, le 10 janvier".

Sur sa fiche de présentation au Dakar 2021, Pierre Cherpin se présentait ainsi : "Je suis un amateur, je n'y vais pas pour gagner ou pour monter sur les podiums mais pour vivre une aventure, pour découvrir des paysages que je n'aurais jamais eu l'occasion de voir. En 2015 en Bolivie, j'avais eu très froid, j'ai beaucoup souffert. Même si j'ai décidé de repartir, je sais que je vais souvent me dire : 'mais qu'est-ce que tu fous là ?' Sauf que tout est grisant : rouler avec une moto de course, vivre sa passion et participer à cet événement qui ne ressemble à aucun autre". C'était sa quatrième participation au rallye".

Toutes nos pensées sont tournées vers sa compagne Magali, leurs enfants, ainsi que tous les proches de Pierre Cherpin.