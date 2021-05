Damian Lewis : Son neveu de 20 ans meurt 5 mois avant sa femme, les détails crus de l'accident

"Il est impossible de croire que ça fait déjà 6 mois, écrit sa famille le 17 mai pour lui rendre hommage. Nous avons demandé à ses amis et à des proches de nous partager leurs photographies préférées en sa compagnie et les voici. C'est une collection de moments incroyables qui résument bien à quel point il était lui-même fantastique. Il arrive toujours à nous faire sourire jusqu'aux oreilles alors qu'il n'est plus là." La vie n'a pas épargné Damian Lewis et son clan. Cinq mois pile après l'accident d'Hugo Yaxley, le 16 avril 2021, c'est Helen McCrory, l'épouse du comédien, connue pour avoir joué dans la saga Harry Potter - elle incarnait Narcissa Malefoy - qui est morte, perdant une longue bataille contre le cancer du sein à l'âge de 52 ans...