Daniela Martins agressée dans le métro : en colère, elle raconte en détails sa mésaventure

Le week-end aurait pu se terminer sur une meilleure note pour Daniela Martins. Malheureusement pour elle, une mauvaise rencontre a entaché sa bonne humeur dimanche 24 janvier 2021. Via sa story Instagram, la jolie brune révélée dans Secret Story en 2009 a expliqué avoir été victime d'une tentative de vol de portable dans le métro "par deux gars".

"Je tremble encore de colère ! Ils n'ont pas réussi à l'avoir", a-t-elle rapidement indiqué. Et pour elle de rassurer : "Ne vous inquiétez pas, je vais bien. J'ai juste pris un coup au niveau de la tête au moment de l'arrachage mais rien de grave", a-t-elle écrit. Un peu plus tard, Daniela Martins a pris la parole . D'une part pour remercier ses abonnés pour leur soutien et, d'autre part, pour détailler son altercation.

Mon cou est parti en arrière...

"J'étais dans le métro, ça fait des années que je le prends donc je n'ai jamais eu peur. Et j'étais assise du côté de la porte, mon homme était assis juste à côté de moi. J'étais sur mon portable et j'avais mon câble [qui permet de porter son téléphone autour du cou, ndlr]. Et je vois deux jeunes arriver qui n'avaient pas 18 ans, ça c'est sûr et certain. Il y en a un qui s'est mis derrière moi, donc je ne le vois pas, et il a essayé en un geste de me prendre mon téléphone, raconte-t-elle. Il met sa main entre mon homme et moi et il m'arrache le téléphone. Avec son mouvement, il m'a tapé comme ça [elle reproduit le geste et fait savoir que son visage a été touché, ndlr] et il a donné un coup de coude au niveau de l'oreille de mon homme. Donc en fait sur le coup ça t'assomme, et puis c'est très bizarre parce que tu ne sais pas ce qu'il se passe. Est-ce que c'est une embrouille ? Tu ne sais pas pourquoi tu reçois un coup. Et j'ai vu mon téléphone voler. Vu que j'avais ma corde autour du coup, il a forcé et mon cou est parti en arrière mais il n'a pas réussi à le prendre".

Dans la foulée, son compagnon a bien essayé de réagir face à la situation, en vain. Les deux jeunes voleurs ont eu le temps de quitter le wagon de métro. Par chance, le couple n'était pas en compagnie de ses deux enfants, Elea (4 ans) et Valentin (bientôt 2 ans). "Est-ce qu'ils l'auraient fait si les enfants avaient été là ? J'ai envie de croire que non mais j'étais vraiment soulagée qu'ils n'étaient pas avec moi. Le geste était violent mais en soit il n'y avait pas l'envie de nous frapper", a-t-elle relativisé. Et pour elle de conseiller : "Au final, je suis très rassurée car je sais que ça peut déraper dans ce genre de situation et j'ai quand même réussi à garder mon portable. Moralité de l'histoire, ayez un cordon si vous habitez dans des grandes villes".