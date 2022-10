Daniil Medvedev papa pour la première fois... et en France ! La star du tennis dévoile le sexe du bébé

C'est la saison des bébés pour les stars du tennis ! Il y a des moments dans l'année où les naissances se succèdent et pour les tennismen, le mois d'octobre semble particulièrement propice. La légende Rafael Nadal est devenu papa pour la première fois il y a quelques jours et d'après les indiscrétions de la presse espagnole, il s'agirait d'un petit garçon dont le nom n'a pas encore été dévoilé (mais qui pourrait bien être le même que celui de son père). Côté français, nous sommes également gâtés puisque l'un de nos meilleurs joueurs, Gaël Monfils, est lui aussi devenu papa pour la toute première fois il y a seulement quelques jours d'une petite fille. "J'ai passé la nuit la plus incroyable de ma vie, qui s'est terminée par le plus beau des cadeaux vers 6 heures du matin (...) Bienvenue au monde ma petite princesse SKAÏ", a indiqué le tennisman français sur ses réseaux sociaux.

Comme on dit souvent, jamais deux sans trois puisqu'une autre star mondiale vient de devenir papa pour la première fois en la personne de Daniil Medvedev ! Le champion russe attendait un enfant avec sa femme Daria depuis plusieurs mois et il est enfin né le 14 octobre dernier. C'est sur ses réseaux sociaux que l'ancien numéro 1 en a fait l'annonce en partageant une adorable photo du poupon quelques minutes après l'accouchement. Sur sa photo on peut apercevoir la mer en arrière plan et plusieurs palmiers. Rien de bien étonnant puisque comme le confirme la localisation de la publication, le sportif de 26 ans était dans un hôpital de Nice pour l'accouchement de sa femme.

Les célébrités ravis de la nouvelle

En plus de cette superbe nouvelle qui devrait ravir tous ses fans, Daniil Medvedev leur a réservé une petite surprise supplémentaire puisqu'il a également dévoilé le sexe de son premier enfant. "14.10.2022. Bienvenue au monde ma petite fille", écrit-il en commentaire de sa photo. Une nouvelle qui a bien évidemment fait plaisir aux stars, à l'image du DJ français Bob Sinclar ou encore du footballeur allemand Bastian Schweinsteiger qui lui ont laissé de jolies mots dans les commentaires.