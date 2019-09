Danse avec les stars 2019 : Denitsa Ikonomova plantée par son partenaire !

Danse avec les stars 2019 débarque dès le 21 septembre sur TF1. Une nouvelle et dixième saison anniversaire qui promet ! Il faut dire que Denitsa Ikonomova, danseuse star du show, a déjà eu droit à une petite surprise hier, mardi 3 septembre 2019. En story sur Instagram, la complice de Rayane Bensetti a révélé avoir été plantée par son partenaire !

"Réveil à 6h30, je suis là... et mon partenaire ne s'est pas réveillé. Ça commence bien", lance Denitsa Ikonomova en vidéo sur le réseau social de partage d'images. Pas de chance pour la belle... Espérons que la personnalité avec laquelle elle forme un couple sur scène saura se rattraper ! Au côté de Denitsa Ikonomova, Emmanuelle Berne, autre danseuse de l'émission, se vante avec humour : "Moi je suis à l'heure, mon partenaire est à l'heure..." Mais pas de panique, les duos ont encore une quinzaine de jours pour se perfectionner avant le coup d'envoi de DALS 10.

Rappelons que la formation des couples danseurs-personnalités n'a pour l'heure pas été révélée. Toutefois, le casting complet est désormais connu de tous. L'athlète spécialiste du 110 mètres haies Ladji Doucouré, le journaliste sportif Yoann Riou, l'ancien candidat de Koh-Lanta désormais animateur télé Moundir, la belle Clara Morgane, l'actrice des Mystères de l'amour Elsa Esnoult, le comédien des Bracelets rouges Azize Diabaté, la star de Demain nous appartient Linda Hardy, le mannequin et compagnon de Caroline Receveur Hugo Philip, le champion paralympique Sami El Gueddari et la chanteuse Liane Foly seront de la partie.

Du côté des danseurs, il y a du mouvement. Jordan Mouillerac et Marie Denigot ne feront pas le show cette année, et une nouvelle recrue a été annoncée : la belle Inès Vandamme, déjà aperçue dans la troupe de Danse avec les stars. Enfin, les téléspectateurs retrouveront, comme l'an passé, Karine Ferri et Camille Combal à l'animation.