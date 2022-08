Danse avec les stars : De la jalousie et des tensions à cause de l'émission, une danseuse fait des révélations

La saison 12 de Danse avec les stars n'a pas encore commencé, mais elle fait déjà le buzz. Le public sait déjà que le chanteur international Billy Crawford, l'humoriste Florent Peyre, l'ancien sportif et homme politique David Douillet, l'influenceuse Lea Elui, l'acteur Théo Fernandez et la chanteuse Eva Queen seront au casting du célèbre concours de danse de TF1. Du côté des danseurs, les téléspectateurs retrouveront Christophe Licata, Fauve Hautot, Inès Vandamme, Jordan Mouillerac, Adrien Caby, Elsa Bois, Candice Pascal et Anthony Colette. Katrina Patchett fera aussi son grand retour. Pour l'occasion, elle a accordé une interview à Télé Pro et a évoqué la jalousie que peut engendrer le programme au sein des couples.

Durant plusieurs semaines parfois, des personnalités foulent le parquet avec un danseur ou une danseuse professionnels. La proximité est donc de mise lors de certaines chorégraphies, ce qui peut susciter quelques jalousies du côté des personnes qui partagent la vie des danseurs ou des célébrités. "Bien sûr que ça arrive et c'est humain en fait. C'est comme des acteurs qui jouent un rôle dans un film et qui sont obligés de faire des scènes sensuelles ou même sexuelles. Embrasser, etc. Ce n'est pas exactement pareil parce qu'on joue un rôle, mais on est quand même nous-même", a confié l'ancienne épouse de Valentin d'Hoore auprès de Télé Pro.

Le plus compliqué pour les conjoints des participants, c'est que danseurs et célébrités sont ensemble durant de longues heures, tous les jours. "Et quand on est en couple, on passe plus de temps avec cette personne avec qui on danse qu'avec notre copain, copine, mari... C'est vrai que des fois, ça peut créer des tensions. En même temps ça reste un job. (...) Pour des personnes qui ne sont pas là dedans, qui ne comprennent pas le métier, elles voient leur mari en train de toucher une très jolie danseuse. C'est vrai que ça peut créer des jalousies", a-t-elle poursuivi. Ces rapprochements peuvent aussi être difficiles à vivre pour les candidats qui n'ont pas l'habitude d'une telle proximité. Malgré tout, tous vivent une belle expérience. Et la belle blonde a assuré qu'ils n'ont "jamais eu de gros soucis".