Danse avec les stars : Une danseuse anéantie par la mort d'un être cher...

Triste nouvelle pour l'une des danseuses emblématiques de Danse avec les stars. Sur les réseaux sociaux, elle prend la parole pour annoncer la perte d'un être cher... Il s'agit d'Emmanuelle Berne, ex-partenaire de Thierry Samitier, Kamel Le Magicien, Anouar Toubali et Yoann Riou dans le show de TF1. Dimanche 20 mars 2022, la jolie blonde de 33 ans se saisit de son compte Instagram afin d'annoncer la mort d'un proche.

Emmanuelle Berne publie une série de photos sur lesquelles elle prend la pose avec son adorable petite fille Maya, née en mai 2021 de ses amours avec le pilote automobile Chris Buncombe, mais aussi avec ses grands-parents. Des images qui rappellent de doux souvenirs passés avec sa mémé, désormais décédée. "Ma petite mémé", écrit-elle en légende avec un émoji représentant une colombe blanche, symbole de paix et d'espérance.

Et de poursuivre, en adressant de tendres mots à cette grand-mère qu'elle chérissait tant : "Je suis tellement heureuse que tu aies pu rencontrer ton arrière-petite-fille, tellement heureuse que tu te soies mariée avec l'amour de ta vie, tellement heureuse d'avoir pu partager tant de moments de bonheur, de joie et d'amour à tes côtés, tellement heureuse d'avoir pu grandir, échanger et apprendre avec toi, tellement heureuse que tu n'aies plus à souffrir ! Mais qu'est-ce que tu vas me manquer..." Un discours touchant mais aussi poignant de la part de la jeune maman, anéantie par la perte de sa chère mémé.