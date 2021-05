David Mora : Sa compagne Davina draguée sur Instagram, la conversation absurde dévoilée

Davina Vigné et David Mora se sont décidément bien trouvés. En plus de partager la même passion pour l'acting, le couple partage le même sens de l'humour et de l'ironie. Celle qui a donné naissance à leur petite fille au mois de janvier dernier fait d'ailleurs certainement beaucoup rire ses abonnés Instagram avec ses stories souvent pleines d'autodérisions. Mais ce vendredi 28 mai 2021, la comédienne a préféré dévoiler sa conversation inattendue avec un internaute.

En effet, un certain Lionel s'est glissé dans ses messages privés pour tenter de s'attirer ses faveurs. "Je me nomme Lionel et j'aimerai faire ample connaissance avec vous, si cela ne vous dérange pas bien sûr", lui a-t-il adressé. Ce qui a donné envie à Davina de se jouer de lui : "Je m'appelle Davina et si vous souhaitez faire ma connaissance, vous trouverez l'intégralité des mentions légales sur mon profil." Après quoi, la compagne de la star de Scènes de ménages a poursuivi leur échange en confiant par exemple avoir 52 ans et que "la chirurgie esthétique fait des miracles". Une conversation qui n'avait ni queue ni tête, jusqu'à ce qu'elle décide de s'en retirer. "Finalement, j'ai changé d'avis, je n'ai plus assez de temps, au revoir", a-t-elle conclu.

David Mora n'a donc pas de quoi s'en faire car Davina n'a vraisemblablement pas craqué pour ce fameux Lionel. Depuis la naissance de leur fille, le couple apparaît d'ailleurs plus que jamais amoureux. L'acteur plutôt discret sur sa vie privée n'hésitait pas à lui faire une déclaration enflammée il y a encore quelques semaines. "Merci d'être si aimante et attentionnée. Merci pour ta patience (surtout avec moi) et ta bienveillance. (...) Merci pour la petite fille que tu m'as donné et que je ne te rendrai JAMAIS !!!! Merci d'être là, d'être toi. Merci la vie..."