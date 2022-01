Demi Lovato : A peine sortie de rehab, elle dévoile un énorme tatouage sur son crâne !

L'ex star Disney Demi Lovato a fini une nouvelle cure de désintox ! Après de nombreuses années d'addiction aux drogues (et une overdose en 2018) la chanteuse et actrice a annoncé le 2 décembre dernier être totalement sobre. En effet, elle a expliqué en avoir terminé avec son ancien style de vie. "Je ne supportais plus mon régime 'sobre à la californienne' (consommer du cannabis et ne pas boire d'alcool)" expliquait-elle avant d'affirmer qu'être "totalement sobre est le seul chemin à suivre."

La star de 29 ans, qui était apparue très amincie en mars dernier, avait sorti un single (California sober) à la même période vantant les mérites de ce fameux régime californien pour se soigner. "Cette chanson est très importante pour moi car elle montre une alternative à un rétablissement que l'on m'a montré pendant les 10 ans où j'ai dû gérer ce genre de choses" déclarait-elle alors. La chanteuse a manifestement changé d'avis depuis !

Et puisqu'un changement n'arrive jamais seul, la chanteuse et collectionneuse de tatouages a dévoilé sa dernière folie sur les réseaux sociaux. En effet, l'interprète de Sorry Not sorry, qu'on a soupçonné en couple avec Noah Cyrus l'été dernier, a partagé la photo de son nouveau tatouage sur le crâne jeudi dernier (voir diaporama). La pièce en question, une araignée dans un style réaliste au-dessus de l'oreille a été réalisée par l'artiste Dr. Woo. Le tatoueur est connu pour avoir collaboré avec de nombreuses stars, comme Justin Bieber dont il a tatoué une grande partie du corps. La chanteuse, victime de plusieurs viols, a livré une explication sur la signification qu'elle donnait à ce nouveau tatouage : "C'est grand-mère araignée qui nous a appris beaucoup de choses. Elle nous a appris la poterie et le tissage. Elle nous a appris le feu, la lumière et les ténèbres. Elle nous a appris que nous sommes tous connectés sur la toile et que nous avons tous notre place dans ce monde."

Espérons pour la chanteuse, que ce nouveau look lui donnera le courage de tenir ses nouvelles résolutions.