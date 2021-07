Demi Lovato en couple avec la soeur de Miley Cyrus ? Elles ne se cachent plus !

C'est la rumeur qui agite la presse américaine depuis quelques mois : Demi Lovato et Noah Cyrus seraient en couple. Ouvertement non-binaire et pansexuelle, l'artiste de 28 ans a été photographiée main dans la main avec la petite soeur de Miley Cyrus. Les deux artistes ont été aperçues ensemble lors de l'avant-première du film Space Jam : A New Legacy, organisée sur la colline de Magic Moutain à Valencia (Californie).

Demi Lovato et Noah Cyrus étaient accompagnées du meilleur ami de la star de Camp Rock, Matthew Scott Montgomery. Elles semblaient bien être venues en couple pour visionner la suite du film culte. Précédemment vue au bras des rappeurs Lil Xan et Machine Gun Kelly, Noah Cyrus aurait rencontré sa consoeur lors de leur collaboration sur la chanson Easy, issue de l'album Dancing with the devil.

Des confidences anonymes auprès de médias tels que Page Six auront suffit à créer la surprise chez les fans, bien décidés à savoir si leurs idoles sont réellement en couple. "Elles sont très proches et elles se sont beaucoup vues", avait lâché un ami resté anonyme dans la presse. "Elles sont allées dîner ensemble plusieurs fois, mais pas de manière romantique. Elles se sont rencontrées pour leur chanson et depuis elles traînent ensemble", avait tempéré un autre. Pour l'heure, les deux intéressées n'ont pas encore officialisé leur idylle, mais ça ne saurait tarder.

Pour la YouTube Pride 2021, Noah Cyrus et Demi Lovato avaient chanté ensemble, aux côtés des choeurs de la chorale trans de Los Angeles. "Merci Noah pour avoir clôturé avec moi la YouTube Pride 2021. Je suis très heureuse d'avoir enfin pu chanter notre chanson avec toi", a écrit l'ancienne star de Camp Rock sur Instagram. Noah Cyrus, elle, l'a remerciée en soulignant sa "perfection", avec tout plein d'émoji coeur. Ça n'a pas échappé aux fans : Noah Cyrus a tendrement embrassé sa moitié à la fin de leur performance.