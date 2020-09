Demi Lovato : Un nouveau tatouage dans un endroit délicat

Demi Lovato a encore succombé ! La populaire chanteuse américaine de 28 ans a un nouveau tatouage qui vient compléter son importante collection. Elle a dévoilé le motif en postant une photo d'elle sur son compte Instagram, le 2 septembre 2020.

L'interprète des tubes Confident, Stone Cold, Heart Attack ou encore Sorry Not Sorry a cette fois opté pour un papillon ! Un tatouage réalisé sur le côté droit du cou. Une zone sensible, très délicate, car en général il n'y a pas beaucoup de graisse et la peau est fine, ainsi on ressent encore plus douloureusement l'aiguille qui se plante pour venir déposer l'encre. Le tatouage de Demi Lovato a sans doute demandé quelques heures de travail en raison de sa taille et de ses ombrages. La chanteuse a donc dû encaisser la douleur avant de profiter de son joli motif. Mais elle a l'habitude.

Un tatouage qu'elle a dévoilé à ses 92,5 millions de followers en accompagnant sa publication, sur laquelle elle prend la pause dans une tenue signée Alexandre Vauthier, du message suivant : "Chère moi petite, je suis désolée que ça ait pris si longtemps, mais, bébé, tu es libre..." Une référence à ses anciens démons, elle qui a fait une terrible overdose dans le passé ?

Demi Lovato, tout comme le chanteur Justin Bieber ou l'actrice Lea Michele, possède une grande collection de tatouages - plus d'une vingtaine - dont plusieurs réalisés ces derniers mois pour fêter son renouveau. La jolie brune a notamment une croix religieuse, une tête de lion, des oiseaux, un dreamcatcher, des roses, le contour de l'Afrique ainsi que plusieurs écritures comme les mots "strong" ou "faith" et même les dates de naissance de ses proches... Son prochain tatouage reflétera-t-il l'amour qu'elle porte à son fiancé, Max Ehrich ?