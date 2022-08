Denitsa Ikonomova : Bikinis et déguisements... Grosse éclate en Croatie avec un autre danseur

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

19 photos

Non retenus pour "Danse avec les Stars" cette année, Christian Millette et Denitsa Ikonomova sont loin d'en avoir perdu le sourire : ces derniers jours, les deux danseurs sont partis en Croatie entre amis et s'y sont éclatés, entre costumes à paillettes, déguisements et bouées colorées. Une belle semaine qui a dû les ressourcer avant une rentrée pleine de projets.

C'est LA surprise de cette nouvelle saison de Danse Avec Les Stars, qui commencera à la rentrée : pour la première fois depuis la troisième édition, Denitsa Ikonomova et Christian Millette ne feront pas partie des danseurs professionnels qui accompagneront les candidats. Une grande nouvelle qui a beaucoup déçu les téléspectateurs, attachés à eux et notamment à la jeune femme, qui a remporté quatre fois le trophée (en 2014, 2015, 2016 et 2018) notamment avec Rayane Bensetti ou Laurent Maistret. Mais pour les deux compères, qui ont commencé leur carrière ensemble au Canada dans les années 2000, l'heure n'est pas à la déprime : pour se remonter le moral, tous les deux sont partis en Croatie en vacances pour un festival d'électro, en compagnie d'une bande d'amis avec qui ils semblent avoir passé un séjour de rêve. Paillettes, bikinis, déguisements colorés, énormes bouées et soirées passées au rythme des DJ... Les danseurs, déchaînés, se sont éclatés comme le montrent leurs photos publiées sur Instagram.

Nul doute cependant que les trois danseurs garderont un pied dans l'émission culte qui les a fait grandir aux yeux du public. Il faut dire que certains de leurs amis y seront en compétition, comme Katrina Patchett ou Jordan Mouillerac. Sans parler, bien sûr du danseur étoile François Alu, complice de Denitsa Ikonomova, qui avait été tagué dans l'une de leurs stories au début des vacances mais qui ne semble pas les avoir accompagnés en Croatie...