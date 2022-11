Denitsa Ikonomova et François Alu inséparables et tactiles devant François-Xavier Demaison et sa femme Anaïs

Après la danse, place à la mode. Jeudi 24 novembre 2022, à Paris, Denitsa Ikonomova a dévoilé en avant-première la collection exceptionnelle qu'elle a créée pour la marque de prêt-à-porter féminin Grain de Malice. La danseuse professionnelle a présenté pas moins de six pièces originales (un top, d'un pantalon taille haute, d'une jupe, d'un pull, d'une robe bustier et d'une combinaison) pour l'occasion. L'ex-gagnante de l'émission phare de TF1 Danse avec les stars s'est également montrée très complice et tactile avec l'un des jurés de l'édition 2022 : François Alu.

En septembre dernier, ils étaient déjà très proches lors de l'avant-première du film Simone, le voyage du siècle, qui retrace le destin de Simone Veil, figure importante du combat des femmes au 20e siècle. Soupçonnée d'être en couple avec le désormais ex-danseur étoile, la danseuse de 35 ans avait tenu à mettre les choses au clair sur NRJ le 24 novembre 2021. "Non, on n'est pas ensemble. On s'entend très très bien, mais on n'est pas ensemble. Il n'y a pas eu de dérapage", avait-elle confié.

Duos inséparables

Quoiqu'il en soit, leur complicité a une nouvelle fois sauté aux yeux ce 24 novembre, lors de cette soirée spéciale pour Denitsa Ikonomova, qui avait notamment invité plusieurs proches à elle pour l'occasion comme Michal, ancien élève de la Star Academy, le danseur Christian Millette, l'actrice Héloïse Martin ou encore Katrina Patchett, partenaire de David Douillet pour DALS 2022. François Alu n'hésitait pas à passer sa main autour de la taille de son amie, protecteur et toujours inséparable d'elle. Soulignons également à cet événement les présences de François-Xavier Demaison et sa femme Anaïs. Les deux tourtereaux étaient très complices, eux qui viennent tout récemment de fonder une famille avec la naissance de Louise, leur premier enfant en commun.

À noter qu'il s'agit du deuxième enfant du comédien puisqu'il est déjà papa d'une fille prénommée Sasha, âgée de 15 ans et née de son ancienne union avec son attachée de presse de l'époque.