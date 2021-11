Denitsa Ikonomova tourbillonnante face à Maëva Coucke léchouillée au milieu de gros bolides

Les stars se sont données rendez-vous lors d'une soirée spéciale organisée par la marque automobile Land Rover, qui s'est tenue le 4 novembre à Paris. Au Pavillon Vendôme, personnalités de la télévision, du théâtre, de la danse ou encore de la mode ont assisté au lancement de la toute nouvelle Range Rover.

Le populaire chef star du petit écran Philippe Etchebest, fou de bolides, était présent, ainsi que Philippe Lellouche, venu accompagné de son amie et collègue de théâtre Estelle Lefébure. La Miss France 2018 Maëva Coucke était également là, faisant au passage la rencontre d'un petit chien du type teckel très heureux de la voir et qui ne s'est pas privé de lui offrir des léchouilles sur le visage ! La populaire danseuse et juge de Danse avec les stars, Denitsa Ikonomova était aussi de la partie, offrant de survoltés pas de danse. Les jeunes femmes ont pris la pose avec la chanteuse et comédienne Aurélie Konaté, ancienne candidate de la Star Academy.

Pour cette soirée sous le signe de l'automobile, certains ont misé pour un total look noir. Estelle Lefébure, elle, a opté pour une tenue chic et rock : gavroche, veste en cuir, jean et bottines ! Posant volontiers à côté des voitures entreposées dans la salle et n'hésitant pas à tester ces dernières, nos amis les people se sont bien amusés. On a aussi pu croiser quelques membres de la distribution des feuilletons à succès Demain nous appartient et Ici tout commence.

Les comédiens Franck Dubosc, Julie Ferrier, Reem Kherici et Maurice Barthélémy ont pris un verre avec la journaliste Isabelle Ithurburu et l'ancienne Miss Météo du Grand Journal de Canal+ devenue actrice Pauline Lefèvre. La célèbre créatrice de mode Chantal Thomass, était également présente lors du lancement du nouveau modèle Range Rover, en compagnie de son mari, Michel Fabian. L'acteur Zinedine Soualem a aussi fait le déplacement avec sa compagne, l'artiste peintre Caroline Faindt.