Didier Deschamps et sa dentition refaite : combien cette transformation lui a coûté ?

Les derniers jours ont été particulièrement difficiles pour l'entraîneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus a eu le malheur de perdre son père, Pierre Deschamps, décédé mardi dernier. Une terrible épreuve pour l'homme de 53 ans qui a dû quitter le rassemblement de Clairefontaine pour rejoindre les siens du côté de Bayonne dans le Pays basque. En l'absence de leur entraîneur, les coéquipiers de Karim Benzema et Antoine Griezmann n'ont pas franchement brillé face au Danemark à domicile avec une piteuse défaite 2 buts à 1.

Ce soir, ils ont l'occasion de se relancer face à la Croatie dans ce qui ressemblera à un remake de la finale de la Coupe du Monde 2018. Revenu à Paris, Didier Deschamps sera de nouveau sur le banc de touche. En place depuis 2012, le mari de Claude a été le sujet de moqueries plutôt méchantes lors du dernier mondial à cause de ses dents. Depuis, l'ancien entraîneur de l'OM a décidé de se faire opérer pour obtenir une dentition qui lui convenait et visiblement cela lui a coûté une petite fortune. C'est le site de TF1 qui a mené l'enquête afin de savoir à quel montant ce genre d'opération pouvait revenir et le prix est assez hallucinant.

Une opération qui pourrait monter jusqu'à 40 000 € !

"Je pense que Didier Deschamps a fait recouvrir ses dents avec des facettes (...) C'est une opération qui coûte entre 10 000 et 16 000 euros et qui nécessite de deux à quatre séances d'environ deux heures", indique Justine, une assistante dentaire exerçant dans un cabinet parisien. Une somme très importante, mais qui pourrait même s'avérer plus importante. En effet, si le sélectionneur a également fait remplacer des dents manquantes ou a eu recours à des implants, la facture pourrait être entre 25 000 et 40 000 euros d'après l'assistante dentaire.

Visiblement heureux du résultat, Didier Deschamps se montre toujours très souriant face aux caméras et affiche son plus beau sourire.