Disparition de Delphine Jubillar : la couette analysée, le résultat enfin dévoilé !

Une enquête longue et complexe... Cela fait plus d'un an désormais que la police recherche désespérément ce qui a bien pu arriver à Delphine Jubillar, jeune infirmière disparue pendant une froide nuit de décembre 2020. Et si l'enquête avait évolué du côté de son mari Cédric, suspecté et emprisonné, un nouvel élément pourrait bien changer les choses. En effet, les policiers ont annoncé, selon le Parisien, que la couette analysée dès le début de l'enquête ne contenait aucune trace de sang.

Mais pourquoi cette couette, saisie dès les premiers temps des recherches, avait-elle tant d'importance ? On vous propose un petit retour en arrière : lorsque les policiers débarquent au domicile du couple pour la première fois, il est 4h50 du matin et Delphine vient à peine d'être déclarée disparue depuis quelques minutes. Selon la version de son mari, elle est sortie promener les chiens qui sont revenus sans elle pendant la nuit. Mais loin de la chercher, celui-ci est en train de faire une lessive.

Dans la machine, la fameuse couette qui servait à la jeune infirmière de 33 ans pour dormir sur le canapé. En effet, le couple était en pleine séparation et faisait chambre à part. Rapidement, les enquêteurs trouvent l'histoire suspecte. Lorsque le fils des Jubillar et plusieurs voisins évoquent des cris et des disputes, ils finissent par convoquer Cédric Jubillar et le mettre en examen pour meurtre.

Même si l'on sait désormais que l'examen de la couette n'a rien donné, un élément dont va sûrement se servir la défense du plaquiste, il reste encore de nombreuses zones d'ombre qui n'ont pas été résolues. Et si Cédric Jubillar continue de clamer son innocence dans les médias et auprès des juges, en privé, il aurait fait d'autres aveux. En effet, désagréable et insultant avec les amies de sa femme, il se vanterait d'avoir réalisé le crime parfait selon les écoutes téléphoniques.

Récemment, il aurait également fait quelques révélations à son compagnon de cellule, un certain Marco. Selon celui-ci il lui aurait bien avoué avoir tué sa femme sur le canapé. Il aurait ensuite transporté le corps dans une voiture blanche ne lui appartenant pas. Et cette voiture a peut-être été retrouvée récemment !

En effet, un ami du couple possède une Peugeot 306 blanche dans laquelle des traces de sang ont été constatées après une analyse. Pour le moment, personne ne sait si le sang retrouvé est bien celui de la jeune femme recherchée : il faudra attendre la fin des analyses en mars.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à son jugement définitif.