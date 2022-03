Disparition de Delphine Jubillar : la dernière tentative désespérée de son mari pour la reconquérir

Au mois de décembre 2020, Delphine Jubillar disparaît. Cette habitante de Cagnac-les-Mines âgée de 33 ans, infirmière et mère de 2 enfants est mariée. Les regards se tournent rapidement sur son époux. C'est avec lui qu'elle a passé sa dernière soirée avant de se volatiliser, dans sa maison où dorment ses deux petits, Louis et Elyah. Il est alors devenu le suspect numéro 1, mais sans aucune trace de sa femme, l'enquête piétine. Les juges chargées de l'affaire doivent alors essayer de comprendre qui est cet homme et quel rôle il a tenu, ou pas, dans l'affaire. Il a fait l'objet de plusieurs interrogatoires et Le Journal du dimanche a eu accès à l'un d'eux, datant de 3 décembre 2021.

En interrogeant celui qui est actuellement incarcéré pour homicide par conjoint à Toulouse-Seysses, "les magistrates tentent de démontrer que Cédric Jubillar n'acceptait pas le divorce. Si, le jour du drame, il envoie sept messages à des jeunes femmes sur Meetic, 'pour refaire [sa] vie' quelques semaines auparavant, il avait écrit à Delphine sur Messenger cette supplique : 'Mon coeur s'il te plaît reviens-moi. Je t'aime fort, tu es l'amour de ma vie, mon rayon de soleil'," écrit le JDD. Une tentative désespérée pour la garder auprès d'elle malgré les circonstances.

En effet, six mois avant sa disparition, Delphine Jubillar avait rencontré un autre homme via l'application Gleeden. Devenus amants, ils songeaient à se séparer chacun de leur côté pour tenter une nouvelle histoire. La femme de son amant ayant découvert leur relation, elle leur avait demandé d'attendre la fin des fêtes d'année 2020 pour officialiser la rupture. Mais du côté de l'infirmière, les choses étaient manifestement plus compliquées. Grand consommateur de cannabis, Cédric Jubillar semblait se laisser aller tout en se disant délaissé. Le peintre-plaquiste n'était pas très impliqué dans leur couple, ne regardant même plus comment était habillée sa femme et ne sachant plus dans quelle pièce elle dormait. Avec leurs enfants, d'après ses déclarations, il pouvait être brutal, un comportement dont avait honte la jeune femme qui en parlait à ses amies.

Des expertises psychologiques et psychiatriques pourraient apporter des éléments plus précis, ainsi que les analyses de trace de sang dans la voiture d'un proche des Jubillar, qui prêtait parfois son véhicule. De quoi faire avancer de manière significative une enquête difficile et des fouilles de grande ampleur qui sont restées vaines. Les proches de Delphine Jubillar, notamment ses amies, restent soudées en attendant d'avoir des réponses.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.