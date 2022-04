Disparition de Delphine Jubillar : Un surprenant détail de l'examen du médecin légiste sur Cédric révélé !

Au mois de juin 2021, Cédric Jubillar, époux de Delphine, l'infirmière qui a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, a été mis en détention provisoire pour homicide par conjoint. Le peintre-plaquiste aujourd'hui âgé de 34 ans clame depuis ce jour son innocence, rageant d'être considéré comme le coupable idéal alors qu'aucune preuve solide ne l'incrimine. Mais la question taraude les enquêteurs ainsi que les proches de la jeune femme depuis le début de l'affaire : a-t-elle été victime d'un drame conjugal ? Dans le documentaire de RMC Story sur ce cas, on peut voir à quel point son mari et père de leurs deux enfants Louis et Elyah, a un comportement déroutant, jusque devant le médecin-légiste.

Dans le film-enquête diffusé sur RMC Story, le journaliste du Parisien-Aujourd'hui en France Ronan Folgoas apporte son éclairage sur l'affaire, lui qui a enquêté un an sur cette disparition et en a tiré un livre, Le Mystère Jubillar : "Au moment où les deux premiers gendarmes arrivent au domicile de Cédric Jubillar, ils se demandent même s'ils ne se sont pas trompés de maison. Parce que la personne qui les accueille porte une combinaison de panda avec la capuche sur la tête. Un accoutrement qui ne semble pas coller avec la situation d'un homme qui est choqué par la disparition de son épouse."

Plus troublant encore, le reporter raconte comment se passe l'examen complet de Cédric Jubillar et notamment les prélèvement ADN : "Il faut croire que les enquêteurs ont d'emblée un doute sur le mari de Delphine. Des suspicions suffisamment fortes pour qu'il soit examiné par un médecin-légiste pour déceler la présence éventuelle d'ADN de la personne disparue. On sait que s'il y a eu bagarre, il peut rester des traces sous les ongles de son agresseur. Le médecin légiste va simplement noter que Cédric s'est rongé les ongles jusqu'au sang, à tel point qu'il ne peut pas faire de prélèvements."

Aucune trace du corps de Delphine Jubillar n'a été retrouvée depuis plus d'un an, laissant son entourage dans le plus grand désarroi. Des drônes high tech sont utilisés permettre des fouilles plus précises tandis que de nouvelles analyses pour trouver des traces d'ADN ont été relancées. La piste du drame conjugal - la victime était en instance de divorce et avait retrouvé l'amour - reste celle qui est la plus évoquée dans les médias. Malgré plusieurs demandes de remises en liberté, Cédric Jubillar est toujours en prison à Toulouse-Seysse.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.