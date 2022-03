Drake met en vente l'une de ses sublimes maisons : photos du bien qui fait rêver !

Reese Witherspoon vend à Brentwood, Lionel Messi emménage à Neuilly, Gérard Depardieu se sépare d'un hôtel particulier... Les célébrités sont très actives sur le marché de l'immobilier ! Drake se prête également au jeu : après avoir fait l'acquisition d'une nouvelle villa, le rappeur canadien de 35 ans en vend trois autres et propose une offre groupée.

22,2 millions de dollars, soit près de 20,5 millions d'euros ! C'est la somme demandée par l'agence The Beverly Hills Estates pour les trois villas de Drake. Elles sont voisines, situées au bout d'une impasse dans le quartier de Hidden Hills, à Los Angeles, près des membres de la famille Kardashian. Des trois maisons, la plus connue est surnommée la "Yolo Estate". Drake y a longtemps organisé des pool parties mémorables.

Pour la "Yolo Estate" seule, le futur propriétaire devra débourser 14,8 millions de dollars, un peu plus de 13,6 millions d'euros. La maison de plus de 1160 mètres carrés de style Tudor possède notamment 6 cheminées, une cave à vin et un cinéma de 25 places. Drake a également profité d'une chambre principale de plus de 185 mètres carrés, d'un spa et de baignoires en marbre.

Piscine, bar, toboggan à eau, chutes d'eau, terrains de tennis, de basket-ball et de beach-volley... La "Yolo Estate" est faite pour les amoureux de sport et les fêtards ! Drizzy s'y est éclaté et créera de nouveaux souvenirs dans sa future résidence à Beverly Hills, qui a appartenu au chanteur Robbie Williams. Le rappeur en a fait l'acquisition pour la somme de 70 millions de dollars (un peu plus de 64 millions d'euros).

Malgré tous ces mouvements sur la côte ouest-américaine, Drake conserve dans son portfolio sa maison de Toronto, surnommée "L'Ambassade". Il en avait dévoilé l'intérieur dans les pages du magazine Architecture Digest, une parution qui avait fait trembler la toile !