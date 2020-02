Dropped : Le frère de Florence Arthaud, en colère, réagit à la mise en examen

Impossible de faire son deuil... Depuis presque cinq ans, Hubert Arthaud, le frère de la célèbre navigatrice Florence Arthaud, morte en 2015 dans une collision entre deux hélicoptères sur le tournage de l'émission Dropped (TF1), attend impatiemment que justice soit faite. Le 7 février 2020, BFMTV annonçait que le responsable de la sécurité du tournage avait été mis en examen pour "homicide involontaire", il y a un an. Un pas en avant certes, mais ce n'est pas assez pour Hubert Arthaud, qui pleure toujours la mort tragique de sa soeur.

"Quand vous perdez une personne accidentellement comme cela, c'est très difficile de faire son deuil, je n'y arrive toujours pas...", a-t-il témoigné dans les colonnes de Nice-Matin, le 8 février 2020. Pour l'homme, la mise en examen de Peter Hoberg n'est que "l'ordre logique des choses". Pourtant, il espère que la justice ira plus loin, jusqu'à condamner la société de production de l'émission (Adventure Line Productions, NDLR). "C'est elle qui a imposé de faire voler deux hélicoptères en tandem, ce qui est formellement interdit. Il n'y avait, pour moi, aucune sécurité au sol au moment du drame. Le deuxième pilote ne savait pas se servir du GPS. Le pauvre avait des lunettes double foyer et n'avait que dix heures de formation sur ce type d'hélicoptère", explique le frère de la navigatrice.

Mais s'il y a bien un coupable pour Hubert Arthaud, c'est le responsable de production : "C'est lui qui, dans son cahier des charges, a imposé que les hélicoptères décollent à contresens (...) parce qu'il fallait une montagne au fond pendant le tournage de l'émission. Il n'aurait jamais dû laisser ces deux hélicoptères voler ensemble...", raconte-t-il.

Il y a un an, en toute discrétion, c'est donc Peter Hoberg, le responsable de la sécurité, qui est passé devant les juges. "J'ai été mis au courant de cette mise en examen par mes avocats il y a déjà un an maintenant", assure Hubert Arthaud. De son côté, l'homme accusé nie toute responsabilité dans le drame : "Je pense que, dans cet accident, on essaye de trouver un coupable. Donc, c'est simple de pointer le doigt sur moi. On ne peut pas donner la responsabilité aéronautique à une personne qui, premièrement, n'a pas une formation de pilote, et deuxièmement, ne connaît pas les règlements en vigueur", s'est-il défendu.



En attendant le point final à cette enquête, les familles des victimes continuent de crier leur colère. Dans ce crash sont également décédés le boxeur Alexis Vastine, la nageuse Camille Muffat mais aussi des membres des équipes d'Adventure Line Productions, Laurent Sbasnik, Lucie Mei-Dalby, Volodia Guinard, Brice Guilbert, Édouard Gilles, ainsi que les deux pilotes argentins, Juan Carlos Eduardo et Roberto Carlos Abate.

Perrine Némard