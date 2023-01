Earth, Wind & Fire : Le mythique groupe frappé par une nouvelle mort...

Avec sa disparition, c'est tout un pan de l'histoire de la musique qui s'éteint un peu plus. Quelques mois après le décès de Andrew Woolfolk, saxophoniste du groupe culte de funk Earth, Wind & Fire, c'est Fred White, le batteur, qui s'est éteint à l'âge de 67 ans, a annoncé son frère Verdine White lundi 2 janvier 2023 sur Instagram. Il a également publié quelques photographies d'époque du groupe et de son frère.

"Notre famille est attristée aujourd'hui par la perte d'un membre de la famille incroyable et talentueux", a-t-il écrit en légende pour rendre hommage à la mémoire de Fred. "Il rejoint nos frères Maurice, Monte et Ronald au paradis et il est maintenant en train de jouer de la batterie avec les anges !" a poursuivi Verdine White, tout en rappelant que son frère était un artiste au talent précoce, qui faisait partie des membres présents lors de la création d'Earth, Wind & Fire et qui a remporté "des disques d'or dès l'âge de 16 ans !"

Il faut dire que le succès du groupe, fondé en 1969 par Maurice White, le frère de Fred et Verdine, décédé lui en 2016, a été quasiment immédiat. Avec sa musique funk à la fois révolutionnaire dans sa conception et dans sa popularité, Earth, Wind & Fire a marqué son époque comme peu d'autres, notamment avec les tubes intergénérationnels que sont September, Lets' groove ou encore Boogie Wonderland.

Sur la page Instagram du groupe, on peut découvrir une vidéo de Fred White jouant un solo de batterie lors d'un concert en 1979. On peut également y lire en légende : "Repose dans l'amour".