Elisabeth Bost sur son fils orphelin Jean : pourquoi elle "continue de faire exister" Jean-Luc Delarue

Quand Jean-Luc Delarue, le père de son fils est décédé, Elisabeth Bost a tenu à tout mettre en oeuvre pour protéger son enfant. Depuis la disparition du présentateur en août 2012, l'auteure et réalisatrice fait en sorte que Jean (14 ans) s'épanouisse. Mais comment se construire sans père ? Dans un entretien à Télé-Loisirs.fr, Elisabeth Bost explique avoir "cherché des figures pouvant lui servir d'exemple".

Ainsi est né le documentaire Destins d'orphelins, qui raconte le parcours de personnalités ayant perdu ses parents et le livre Grandir avec l'absence (ed. Robert Lafont), paru le jeudi 22 avril 2021. "L'idée du livre a précédé celle du documentaire, qui était plus anglé sur le parent restant. Quand mon fils est devenu orphelin, j'étais un peu décontenancée : il y a très peu d'ouvrages sur le sujet, toujours tabou. Après le décès du père du mon fils, j'ai cherché des figures pouvant lui servir d'exemple. J'avais besoin de lui démontrer que, même en étant orphelin, on pouvait accomplir de grandes choses. Ce livre en est la preuve, je l'ai fait pour mon fils et tous les enfants dans sa situation", a expliqué Elisabeth Bost a nos confrères.

Pour Jean, qui a suivi scrupuleusement chaque étape du livre, le basketteur Nicolas Batum est la personnalité qui a le plus fait écho avec son histoire. Lui aussi est orphelin de père. "Cela m'a prouvé combien ces témoignages pouvaient changer le regard des enfants sur leur statut", sourit Elisabeth Bost. Chez Elie Semoun, l'avocat Me Hervé Temime, Nicolas Hulot, le dessinateur Joann Sfar, Jean-Pierre Elkabbach et tant d'autres, l'auteure a décelé ce "même besoin de parler, d'évoquer le parent disparu".

"C'est ce que j'essaie de faire avec mon garçon, car le silence génère non-dits et angoisses. Tout le monde autour de lui, sa famille maternelle et paternelle lui parle de son père. Ne pas le faire serait affreux, il faut continuer à faire exister celui qui a disparu", confie celle qui a parfois eu peur d'étouffer son fils en étant "une vraie mère poule". Un ouvrage qui saura inspirer de nombreux enfants.

Pour rappel, Elisabeth Bost - ex-animatrice du Grand 8 - était séparée de Jean-Luc Delarue au moment de sa mort. Ils avaient rompu en 2009 après quatre années de vie commune.