Elizabeth Hurley : Ravissante au bras de son fils Damian, soirée huppée à Londres

L'été dernier, Elizabeth et Damian Hurley ont commémoré le premier anniversaire de la mort de Steve Bing, ex-compagnon de l'actrice et papa du jeune homme. Le duo toujours marqué par le drame fait bonne figure. Mère et fils ont retrouvé la haute société londonienne jeudi soir, pour un anniversaire très prisé.

Elizabeth Hurley et son fils Damian formaient un charmant tandem, ce jeudi 17 février 2022. L'actrice de 56 ans et son fils de 19 ans ont assisté à la soirée d'anniversaire de l'actrice Joan Collins (88 ans). L'événement a eu lieu au Claridge's, célèbre hôtel cinq étoiles de la capitale britannique, situé dans le quartier huppé de Mayfair. Sarah Ferguson, ex-épouse du prince Andrew et maman des princesses Eugenie et Beatrice d'York, ainsi que la mondaine Poppy Delevingne étaient également de la partie.

Habillée en conséquence, Elizabeth Hurley a inévitablement attiré l'attention des photographes. Elle avait troqué ses charmants bikinis Elizabeth Hurley Beach (qu'elle porte sur Instagram) pour une superbe robe rose décolletée. L'ex-héroïne de la série The Royals est arrivée au bras de son garçon, très élégant en costume trois pièces et noeud papillon.

La précédente apparition publique d'Elizabeth et Damian datait du mois de septembre 2021. Mère et fils s'étaient alors rendus à Milan, en pleine Fashion Week, sur invitation de la maison Versace. Elizabeth Hurley et Damian se font un peu plus rares depuis le suicide de Steve Bing, ex-compagnon de Liz et père du jeune mannequin.