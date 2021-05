Elizabeth II en danger : Deux individus ont pénétré dans sa propriété ! "C'est très inquiétant "

Un incident scandaleux s'est produit le 25 avril 2021 dans l'une des propriétés de la reine Elizabeth II. Selon The Sun, un couple serait parvenu à entrer dans le domaine du Royal Lodge situé dans le Berkshire en montant par-dessus les clôtures grâce à une échelle. L'homme de 31 ans et la femme de 29 ans se seraient ensuite introduits dans le parc où sa majesté la reine - qui vient d'affronter le décès de son époux le prince Philip - a l'habitude de promener ses fidèles corgis.

"Le couple a erré pendant un long moment avant que quiconque ne les repère et que la police ne soit appelée" a confié une source au magazine. Fort heureusement, la reine n'était pas présente au moment de l'effraction, en revanche son fils le prince Andrew y était. Interrogé par le tabloïd, l'ancien responsable de la protection personnelle de la princesse Diana , Ken Wharfe, a indiqué que cet incident était "totalement inacceptable et rend la reine vulnérable. C'est très inquiétant et les choses doivent vraiment changer." Le couple a finalement été arrêté puis libéré sous caution.

Il y a quelques jours déjà, une jeune femme se présentant sous le nom d'Irène Windsor avait trompé la sécurité du Royal Lodge en prétextant être la fiancée du prince Andrew. Celle-ci aurait été accueillie avec la plus grande courtoisie par les gardes du domaine et aurait même eu droit à une visite guidée de la résidence. Finalement, les équipes de sécurité du château se sont aperçus que le prince ne connaissait absolument pas cette jeune femme avant d'appeler la police.

Ce ne sont pas les seuls incidents qui ont secoué la famille Windsor. En 2019, un jeune homme avait pénétré par effraction à Buckingham Palace avant d'être arrêté. En septembre 2013, deux hommes avaient été arrêtés car soupçonnés d'avoir voulu cambrioler Buckingham Palace. Enfin, au début des années 1980, Michael Fagan avait réussi à pénétrer dans la chambre de la reine en pleine nuit. La femme du prince Philip était parvenue à s'échapper avant de prévenir la sécurité du Palais.