Ellen Degeneres en plein scandale : des stars enfoncent le clou...

Si elle en a reçu des dizaines sur le plateau de son Ellen DeGeneres Show, leur a soutiré maintes confidences et les a fait participer à maintes séquences déjantées, Ellen DeGeneres n'est visiblement pas l'amie inconditionnelle des stars. A la lumière des témoignages qui ont fait surface pour dénoncer les conditions inacceptables qui règnent au sein de ses équipes, c'est en tout cas ce que certaines personnalités ont tenu à faire savoir.

Déjà poursuivie de longue date par la réputation d'être froide et hautaine, voire méchante, quand les caméras ne tournent pas, réputation encore alimentée en cette année 2020 par les témoignages du comédien Kevin T. Porter, de la maquilleuse Nikkie de Jager ou encore d'un ancien garde du corps, Ellen DeGeneres était visée le 16 juillet 2020 par un article publié par BuzzFeed News relayant les accusations d'une dizaine d'anciens employés qui décrivaient son fameux talk-show quotidien comme un lieu de travail "toxique". Interdiction de lui adresser la parole ou même de la regarder, licenciement après un arrêt maladie ou un deuil, brimades, remarques racistes... "Tout ce côté "soyez gentils", c'est uniquement quand les caméras tournent", résumait l'un des plaignants. Puis, le 30 juillet, alors que le groupe WarnerMedia avait entre-temps décidé de l'ouverture d'une enquête interne, BuzzFeed News jetait un second pavé : cette fois, pas moins de 36 anciens employés dénonçaient des faits allant jusqu'au harcèlement sexuel et à des comportements inappropriés de la part de producteurs de l'émission, assurant que la grande prêtresse du show ne pouvait pas ne pas être au courant et avait choisi d'ignorer cette réalité.

Désolé, Ellen, mais...

Quelques heures seulement avant cette nouvelle onde de choc - un timing pas heureux... -, soit deux semaines après l'éclatement du scandale, Ellen s'était fendue d'un message interne à ses collaborateurs obtenu par la presse, dans lequel elle se disait désolée sans pour autant admettre aucune implication directe : "Tous ceux qui me connaissent savent que tout ceci est l'opposé de ce en quoi je crois, déclarait-elle notamment. Je n'aurais pas pu réussi sans chacune de vos contributions. Mon nom est dans le titre de l'émission et j'assume la responsabilité de tout ce qui arrive lors de l'émission (...) J'apprends également que les gens qui travaillent avec moi, et pour moi, parlent en mon nom et donnent une image erronée de ce que je suis. En tant que personne qui a été jugée et qui a presque tout perdu juste parce qu'elle voulait être elle-même, je comprends parfaitement et j'ai une profonde empathie pour ceux qui sont traités différemment, voire moins bien que les autres."

Pour beaucoup d'observateurs, c'était là tout sauf des excuses. Vraisemblablement suffisamment légitime pour s'exprimer après avoir été invité à six reprises entre 2004 et 2007 dans le Ellen DeGeneres Show, l'acteur Brad Garrett, bien connu pour son rôle passé dans la série Tout le monde aime Raymond (il y incarnait le frère de Raymond), a commenté la réaction de l'animatrice et productrice en des termes peu équivoques : "Désolé Ellen, mais ça vient d'en haut. J'en connais plus d'un(e) qu'elle a traité(e) de manière odieuse. C'est de notoriété publique", a-t-il tweeté.

Un tweet approuvé par beaucoup d'autres, notamment l'actrice Lea Thompson, fameuse "Lorraine" dans la saga Retour vers le futur : "C'est la vérité. Totalement", a-t-elle simplement abondé, de manière assez éloquente.

Va-t-on assister à une bataille rangée entre stars pro- et stars anti-Ellen, alors que l'animatrice vedette et sur la sellette et que le nom de James Corden circule déjà pour la remplacer à l'antenne ? Pour l'heure, peu de célébrités se sont manifestées pour lui apporter publiquement leur soutien, si ce n'est... Scooter Braun, manager de Justin Bieber et Ariana Grande, qui a dénoncé le goût des gens pour faire tomber les icônes de leur piédestal et a pris fait et cause pour celle qu'il considère comme un être humain "bienveillant, attentionné et courageux engagé pour ce qui est juste plutôt que ce qui est populaire". CQFD, maintenant plus que jamais.