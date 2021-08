Elodie Frégé : Lèvres bleues et nuisette sur scène, un numéro de charme imparable

Le premier Festival Pellicu-Live a commencé le 26 août et pris fin le 28. En plus des concerts, la programmation a été rythmée par la projection de courts-métrages, une rencontre avec un des plus grands compositeurs de musique de films, ainsi qu'un show de cuisine organisé par trois chefs talentueux. Anaïs Demaison et son mari, l'acteur François-Xavier Demaison, ont réussi le pari fou de monter un festival. Ils ont déjà donné rendez-vous à leurs spectateurs l'année prochaine, pour la deuxième édition.

De son côté, Élodie Frégé continue de profiter des plaisirs de la scène. Avant de se rendre à Thuir, elle avait chanté à l'Olympia avec André Manoukian et bien d'autres artistes lors du concert solidaire "Ensemble à l'Olympia" pour l'association EliseCare. L'intégralité des bénéfices récoltés lors de cette grande soirée a été reversée aux programmes de santé d'EliseCare pour les femmes et les enfants, victimes collatérales de plusieurs conflits à travers le monde.