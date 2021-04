Elodie Gossuin : D'humeur Kim Kardashian "mais sans les fesses", son nouveau look fait réagir

Élodie Gossuin fait ainsi un clin d'oeil à Kim Kardashian, qui s'était coiffée de tresses en 2018 et avait provoqué une controverse. Sa coupe avait alors été qualifiée d'acte d'appropriation culturelle. Des millions d'internautes avaient déploré sa reproduction d'un look traditionnel africain, historiquement critiqué et moqué par la majorité blanche, les médias et la société, mais complimenté lorsque adopté par une femme blanche. Un exemple de white privilege (le privilège blanc) dont Kylie Jenner et la chanteuse Adele ont aussi fait l'expérience.

C'est désormais le tour d'Élodie Gossuin ! Souvent jugées "sauvages" ou "non professionnelles" quand portées par des femmes noires, les tresses blondes de la maman de 4 enfants (les jumeaux Rose et Jules, et Joséphine et Léonard, 13 et 7 ans) ont cette fois été largement commentées positivement. "Haha, ça te va mieux qu'à Kim", écrit par exemple le danseur Maxime Dereymez. "Ça te va trop trop bien cette coiffure (...) en plus ça rajeunit", ajoute une autre abonnée. La chanteuse Lâam a approuvé en publiant des emojis de coeurs. Élodie Gossuin les a tous remerciés.