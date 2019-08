Elodie Gossuin enceinte en bikini : un tendre souvenir de ses jumeaux

Le 2 août 2019, Elodie Gossuin (38 ans) a partagé une photo de sa seconde grossesse. En bikini, Miss France 2001 était alors enceinte de ses jumeaux Joséphine et Léonard aujourd'hui âgés de 5 ans. Nostalgique, elle écrit : "Revenir, se souvenir et remercier... On s'était dit rendez-vous dans 6 ans, même jour, même heure, même pomme. 2 bonheurs en plus toujours scotchés... Au pays des merveilles landaises." Déjà maman de jumeaux (Jules et Rose, 11 ans), l'épouse de Bertrand Lacherie avait donné à nouveau naissance à deux jumeaux le 9 octobre 2013. Un exploit pour cette maman devenue par la suite la marraine de la Fédération Jumeaux et Plus.

Suivie par plus de 336 000 abonnés, l'ancienne Miss France a reçu de nombreux commentaires sur cette photographie souvenir. Si la plupart trouvent Elodie "magnifique", "rayonnante", "superbe" ou encore "sublime", d'autres s'interrogent sur une potentielle future grossesse : "Ce shooting .. La grossesse te va si bien.. un petit 5ème ?"