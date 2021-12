Elsa Fayer botoxée ? Réponse franche et confidences sur son hygiène de vie

Elsa Fayer a 47 ans et elle ne les fait absolument pas. La maman de trois enfants (les jumelles Emy et Liv, 11 ans, née de son mariage avec Zach Hanoun ; et de Ambre née de son précédent mariage) revient sur TFX avec la nouvelle saison de 10 Couples parfaits (le 3 janvier 2022). Alors qu'elle fait face à des stars de télé-réalité, jeunes et souvent adeptes de la chirurgie esthétique, Elsa Fayer ne cache pas elle aussi avoir eu recours au moins une fois à une petite intervention pour ne pas vieillir trop vite. Elle s'est confiée au magazine Public.

Déjà, avant de vouloir paraître plus jeune à tout prix grâce au bistouri ou à la médecine esthétique, il faut avoir une vie saine. Ca, la belle quadra l'a très bien compris et raconte au magazine comment elle prend soin de son corps et de sa santé : "Je sais gérer mon alimentation. Quand j'ai un peu grossi, j'arrête le sucre et le pain. Je mange un minimum de viande, mais quand j'ai envie d'une côtelette, je mange une côtelette ! Et je fais un maximum de danse avec mon amie Mia Frye." En gros bien manger et bien bouger est son mantra.

Concernant la beauté plus physique, notamment celle de son visage, Elsa Fayer répond très franchement (comme elle l'a déjà fait concernant la fidélité). Elle n'a pas pas fait de chirurgie mais de la médecine esthétique. Quand le magazine lui demande Botox ou pas Botox ?, elle répond : "J'en suis revenue. J'ai essayé et vraiment, ça ne m'a pas plu du tout. J'aime les visages qui bougent. La jeunesse n'est pas une question de rides, ça passe par le regard. Je ne me mets aucune pression par rapport à mon âge. Ca ne m'inquiète pas du tout. J'aime bien mes petites rides ! Et je ne me vois pas continuer encore longtemps." Voilà qui est clair.

L'ancienne chroniqueuse chez Laurent Ruquier dans On a tout essayé n'a de toute façon pas à rougir, elle est tout simplement sublime. De toute façon, ce n'est pas son genre de ne pas s'assumer. On se rappelle encore de son passage dans Salut les Terriens ! en 2019 lors duquel Thierry Ardisson avait ressorti des photos d'elle dénudées. Un peu gênée, elle a tout assumé et avait même expliqué : "C'était très à la mode de mettre les animatrices dans ce genre de tenues, hein, parce que je suis extrêmement habillée [elle est bien sûr ironique, ndlr]. Et en fait tout le monde le faisait, toutes les animatrices du câble à l'époque le faisaient pour promouvoir."