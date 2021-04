Emilie Fiorelli amincie et musclée : elle en met plein la vue avec son ventre plat

Emilie Fiorelli a de quoi être fière. En faisant preuve d'une grande motivation, l'ancienne gagnante de Secret Story (2016) a réussi à perdre tous ses kilos de grossesse. Mieux encore, elle s'est sculptée un corps musclé ! En effet, huit mois après la naissance de son deuxième enfant, Farrell, né en août 2020, Emilie Fiorelli affiche une silhouette athlétique sur ses réseaux sociaux. Mardi 27 avril 2021, elle a même impressionné les internautes en partageant via sa story Instagram une photo de son ventre ultra-plat, sur lequel des abdos se dessinent (voir diaporama).

Il faut dire que la maman de Louna (3 ans) et Farrell n'a pas lésiné sur les efforts. Eh oui, pas question pour elle de passer par la case chirurgie esthétique pour retrouver la ligne, contrairement à Manon Marsault ou Carla Moreau, qui se sont offert des liposuccions après leurs grossesses. Emilie Fiorelli a de son côté opté pour une remise en forme naturelle, à savoir l'adoption d'une bonne alimentation et surtout la pratique de beaucoup de sport.

À travers une vidéo postée en mars dernier sur la Toile, la nouvelle candidate de Mamans & Célèbres livrait tous ses secrets en compagnie de son coach Franck. Elle confiait alors avoir également eu l'opportunité d'avoir recours à une cure Cellu M6 qui aide à lutter contre la cellulite, et à une méthode de froid qui détruit définitivement les cellules graisseuses, la cryolipolyse. Sans oublier le massage Renata França, une méthode qui permet de drainer, remodeler et sécher le corps. Des pratiques qui ont tout de même un coût. A titre d'exemple, les tarifs des séances de cryolipolyse se situent dans une fourchette comprise entre 150 et 400 euros la séance...