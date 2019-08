Emilie Nef Naf dévoile sa nouvelle perte de poids et bluffe ses fans

En quelques années, Emilie Nef Naf a opéré un changement sans précédent. De candidate à Secret Story, elle est devenue influenceuse sur les réseaux sociaux, réunissant une communauté de plus de 500 000 followers. Et le tout en élevant deux adorables enfants, Maëlla (6 ans) et Menzo (4 ans). En plus de partager son quotidien de maman, l'ex du footballeur Jeremy Menez régale les internautes en s'affichant toujours plus sexy. En juillet dernier, elle formait même un duo très caliente avec l'ancienne Miss Rachel Legrain-Trapani.

Mais Emilie Nef Naf pense également au bien-être de ses fans en leur dévoilant ses astuces minceur et beauté sur Instagram. Après avoir pris dix kilos, et en dépit des compliments de ses abonnés, la jolie brune a décidé de se reprendre en main et de perdre du poids. Ce samedi 24 août 2019, elle est donc apparue très amincie sur le réseau social.

Dans une courte vidéo, la jeune femme se pavane en maillot de bain noir, lequel épouse parfaitement ses nouvelles formes, et affiche un sourire radieux. "Moins 5 kilos" annonce-t-elle fièrement en légende de cette publication. Elle vante ensuite les mérites du régime qu'elle a entrepris pour remplir son objectif et souligne la "motivation" qu'elle a eu pour y parvenir.

En commentaires, beaucoup assurent vouloir suivre son exemple et la félicitent. Quant aux autres, ils se contentent de la complimenter sur sa beauté, quelque soit sa forme. "Peu importe le poids que tu fais pour moi tu restes toujours magnifique" lit-on en commentaires. La brunette n'en est pas à sa première perte de poids. Après ses deux grossesses, elle s'était déjà débarrassée de 20 kilos et débutait ainsi une métamorphose impressionnante.