Emmanuelle Béart a passé sa scolarité sous une fausse identité

Quel plus bel hommage à Guy Béart qu'un clin d'oeil musical ? Ses deux filles, Eve et Emmanuelle, se sont données corps et âme pour lui offrir un doux triptyque. Le 12 juin 2020 sort De Béart à Béart(s), un album qui revisite son répertoire à l'aide d'une vingtaine d'artistes, sélectionnés par la famille. Verront ensuite le jour une intégrale – prévue pour le mois de septembre –, ainsi qu'un documentaire. Quand elle était plus jeune, sa petite dernière n'avait pourtant pas le coeur à assumer son goût pour les chansons de papa. Au contraire, elle avait préféré feindre l'ignorance pour passer incognito.

Dans les colonnes du magazine Elle, Emmanuelle Béart a expliqué qu'elle avait un rapport très étrange à la chanson L'Eau vive. Elle avait cru, dans un premier temps, qu'elle lui était dédiée et en avait mémorisé chaque mot. "Quand je l'ai chantée avec Yael Naim, j'étais en larmes, raconte-t-elle. Je me suis dit : comment se fait-il que cette chanson, qu'on m'a forcée à apprendre à l'école alors que je la connaissais par coeur, me touche autant ? À l'époque, j'avais fait semblant de ne pas la connaître, car on ne savait pas, dans mon collège, que j'étais la fille de Guy Béart. J'avais changé de nom pour avoir la paix."

Le chanteur solitaire a toujours cultivé une certaine distance avec ses filles. Dans toutes les interviews qu'elle accorde, Emmanuelle Béart évoque un père complexe, qui s'adressait à elle comme à une adulte. Elle ne parle jamais de lui, d'ailleurs, en utilisant autre chose que son nom et son nom de famille. "Ces diverses appellations sont une façon de mettre une distance pour pouvoir dire des choses intimes, précisait-elle à Version Femina. Vous savez que je n'aime pas m'épancher sur les gens de ma famille, ce que je n'ai jamais fait, ni sur les hommes que j'ai aimés ni sur mes enfants. Évidemment, ça met aussi à distance mes émotions. Guy a fait sa grande valise en 2015 seulement. C'est encore récent." Pour les petits-enfants de Guy Béart, bien sûr, c'est une autre histoire. Chacun a pris un malin plaisir à l'écouter et l'imiter. "Plus tard, mes trois enfants ont appris L'Eau vive à l'école, poursuit Emmanuelle. Mais, pour eux, c'était déjà plus drôle d'apprendre une chanson de leur papy..."

