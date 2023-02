Enzo Zidane comblé avec sa femme et leur fille : photos de famille pour une belle sortie à Madrid

Si la famille Zidane est originaire de Marseille et que la plupart des enfants de Zinedine y sont nés, la ville de Madrid a une place primordiale dans leurs coeurs. Après s'être révélé à Bordeaux, où son fils Enzo est né, le héros de 98 part à la Juventus Turin, en Italie, avant d'atterrir dans la capitale espagnole, où il va continuer à construire sa légende et devenir l'une des idoles du public madrilène. Une ville et une culture qui va l'adopter autant qu'il va l'adopter, devenant par la suite l'un des plus grands entraîneurs que le club ait connu.

Depuis, le sportif de 50 ans est installé à Madrid avec sa femme Véronique et ses enfants considèrent la ville comme leur maison. Théo et Elyaz sont dans les équipes de jeunes du Real Madrid tandis que Luca est parti au Pays basque, où il a récemment reçu la visite de ses parents. Pour ce qui est de l'aîné, Enzo, il est revenu s'installer dans la capitale espagnole l'été dernier après une année en France, du côté de Rodez (Aveyron). Le temps d'avoir son premier enfant avec sa femme, Karen Goncalves, qu'il a épousée fin décembre lors d'une belle cérémonie au Maroc.

Balade devant le palais royal

Revenu à Madrid, Enzo et Karen profitent de la vie et se montrent très actifs sur les réseaux sociaux, où ils aiment partager du contenu avec leurs communautés. Pour le premier jour de février, les deux tourtereaux se sont offert une belle sortie en famille, avec la petite Sia, pour une visite du palais royal de Madrid. Lieu chargé d'histoire et résidence officielle du roi d'Espagne, l'endroit fait partie des monuments les plus visités de la ville. L'occasion d'une balade à trois, comme le footballeur de 27 ans l'a montré dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama).

Karen n'est pas en reste puisque la jeune femme a publié sur son compte Instagram une série de trois photos de cette belle journée d'hiver ensoleillée dans la capitale espagnole. "Les miens", écrit-elle simplement en commentaire de ses photos où on peut la voir partager un selfie avec son amoureux.