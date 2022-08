Enzo Zidane fête les trois mois de sa fille Sia : elle a bien grandi et affiche une sacrée chevelure !

Il ne manquait plus grand chose à Zinedine Zidane, qui a réussi un nombre incalculable de choses dans sa vie, mais depuis trois mois ça y est, il est devenu grand-père à seulement 50 ans. Il faut dire qu'avec quatre beaux et grands garçons comme lui et sa femme Véronique ont eu, il y avait de bonnes chances pour que cela intervienne rapidement. À seulement 27 ans, l'aîné de la fratrie, Enzo Zidane est donc devenu papa pour la première fois il y a quelques mois, pour le plus grand bonheur de sa fiancée Karen Goncalves et de sa famille. Ses frères n'ont pas tardé à se succéder pour venir voir la petite merveille de la famille, tout comme le champion du monde et sa femme, heureux d'enfin pouvoir la rencontrer.

Installé à Rodez (Aveyron) au moment de la naissance de la petite Sia, Enzo Zidane a connu pas mal de changements dans sa vie depuis. Arrivé en France après avoir vécu toute sa vie en Espagne, le beau gosse a décidé de retourner dans son pays de coeur puisqu'il a signé dans le club de Fuenlabrada, en 3e division espagnole, situé dans la banlieue de Madrid. Un retour aux sources certainement très bien vécu par sa fiancée Karen, d'origine espagnole et qui a dû apprécier retrouver la maison. Si les amoureux se sont offerts de beaux moments à deux pendant les vacances, ils en ont surtout profité pour couver leur petite fille, qui vient tout juste de fêter ses 3 mois !

Tu dépasses mes attentes, ma petite fille de rêve

C'est Karen qui en a fait l'annonce sur son compte Instagram. La jeune femme, suivie par plus de 16.000 abonnés, a publié une adorable photo dans la matinée où l'on voit la petite Sia, de dos et on peut appercevoir qu'elle a bien grandi et qu'elle possède déjà une sacrée chevelure ! "Tu dépasses mes attentes, ma petite fille de rêve", écrit la fiancée d'Enzo Zidane en commentaire de sa photo. À côté du bébé, on peut voir une plaque en bois toute jolie sur laquelle on peut lire l'inscription "trois mois". Dans son body blanc avec des oursons dessus, la petite semble déjà bien éveillée et déjà vouloir ramper.