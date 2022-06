Eric Antoine blessé après sa chute sur scène : le vrai diagnostic enfin révélé, après des erreurs

En janvier dernier, Eric Antoine jouait sur scène son spectacle Grandis un peu. Une soirée qui a mal tourné pour le magicien de 45 ans aux Folies Bergères de Paris. En effet, au tout début de son show, il a lourdement chuté ! Blessé, l'humoriste a tout de même poursuivi l'événement avant d'être pris en charge par les pompiers. Cinq mois après l'incident, le juré de La France a un incroyable talent (M6) revient sur sa douleur et le diagnostic médical.

Interrogé par nos confrères du magazine Télé Star, en kiosques ce lundi 20 juin 2022, Eric Antoine se montre franc. C'est ainsi qu'il indique aller "mieux". "Mais j'ai mis du temps à me remettre", tient-il à préciser. Il faut dire que la chute a été vertigineuse pour ce grand brun de 2m05. "J'ai eu quatre fractures ! Je suis tombé dès le début du spectacle et j'ai dû tenir comme ça jusqu'à la fin", se souvient-il. Un coup dur pour lui qui a alors poursuivi le show dans la joie et la bonne humeur malgré la douleur.

Dans un premier temps, Eric Antoine avait révélé le diagnostic des médecins : une fracture du pied. Cette blessure bouleversait alors ses plans. En effet, la star était obligée de reporter certaines dates de son spectacle. En février dernier, soit un mois après sa chute, l'animateur du Plus Grand Karaoké – qu'il présente en duo avec Elodie Gossuin – donnait de ses nouvelles. Et les calculs n'étaient en réalité pas bons la première fois... "Les copains, je dois malheureusement vous annoncer que je ne suis pas encore totalement guéri de ma blessure au pied...", avait-il lancé sur Twitter. Et de livrer plus d'informations : "Mauvaise nouvelle : j'ai trois arrachements osseux, qui n'ont été détectés qu'au dernier examen. Au premier, ils ne les ont pas vus. Et le médecin m'oblige à ne pas travailler encore trois semaines de plus."

L'amoureux de Calista est alors passé par diverses étapes avant de finalement connaitre le mal dont il souffre. Une fracture du pied, trois arrachements osseux... puis finalement quatre fractures ! Fort heureusement, aujourd'hui, Eric Antoine va mieux.