Eric Antoine blessé : mauvais diagnostic, les médecins font une triste découverte

Les calculs ne sont finalement pas bons. Alors qu'il pensait reprendre la tournée de son spectacle Grandis un peu, Eric Antoine a eu une mauvaise surprise lors d'une visite chez le docteur. Et il n'a pas tardé à informer sa communauté sur Twitter.

Le 16 janvier dernier, alors qu'il était en pleine représentation aux Folies Bergère à Paris, Eric Antoine a fait une mauvaise chute après quinze minutes de show. Malgré la douleur, il avait souhaité poursuivre son spectacle. Mais une fois terminé, les pompiers sont intervenus et l'ont emmené aux urgences afin de passer une radio. Verdict : une fracture du pied pour le compagnon de Calista et des dates reportées. "Début de tournée retardé pour cause de blessure. Les copains, je me suis blessé lors de ma dernière représentation aux Folies Bergère à Paris. Cette fracture du pied me contraint à reporter les représentations de Grandis un Peu ! initialement prévues à L'Acclameur de Niort le 3 et le 4 février 2022", avait-il annoncé après avoir vu le médecin. Il avait ensuite expliqué que les dates étaient reportées à novembre prochain et a expliqué ce qu'il fallait faire en cas d'indisponibilité.

Et malheureusement pour son public, les nouvelles n'étaient pas meilleures en ce début de semaine. Lundi 28 février 2022, Eric Antoine s'est filmé afin de faire une fois de plus le point sur la situation. "Les copains, je dois malheureusement vous annoncer que je ne suis pas encore totalement guéri de ma blessure au pied.... Je vous explique tout ça dans cette vidéo... et suis contraint de devoir reporter quelques dates...", ont tout d'abord pu lire les internautes. Et en cliquant sur la vidéo, ils ont pu entendre : "Mauvaise nouvelle : j'ai trois arrachements osseux, qui n'ont été détectés qu'au dernier examen. Au premier, ils ne les ont pas vus. Et le médecin m'oblige à ne pas travailler encore trois semaines de plus." Ses représentations qui devaient avoir lieux à guichets fermés au Sébastopol de Lille ainsi que celles à Genève et Voiron auront donc lieu ultérieurement. "Sachez vraiment que ça me fout les boulasses ! J'avais tellement hâte de vous retrouver... Mais ce n'est que partie remise", a-t-il conclu tout en promettant de donner les nouvelles dates le plus rapidement possible.