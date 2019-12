Estelle Lefébure et l'héritage de Johnny : elle veut "protéger" ses filles

Devenu ambassadrice du vivre dans l'harmonie et le bien-être, l'ancien mannequin Estelle Lefébure (53 ans) applique quotidiennement cette philosophie de vie. Ainsi, elle fait en sorte que ses enfants soient heureux et épanouis. Mais les mauvaises ondes ne sont jamais loin, d'autant plus depuis que l'affaire du testament de Johnny Hallyday a plongé le clan du défunt rockeur dans une guerre familiale.

En couple avec le chanteur David Hallyday pendant un peu plus d'une décennie, Estelle Lefébure a eu avec lui deux filles : Ilona Smet (24 ans) et Emma Smet (22 ans). Ainsi, elle a longtemps été chaleureusement accueillie au sein du clan Hallyday et, aujourd'hui, elle ne peut pas rester indifférente au conflit familial qui empoisonne la vie de ses membres. Questionnée par Madame Figaro, elle a évoqué le deuxième anniversaire de la mort du chanteur et l'emballement médiatique qui continue d'entourer la mémoire de l'artiste. "Je suis là pour protéger mes filles et, moins elles seront éclaboussées par tout ça, mieux ce sera. Toute cette histoire est très intime et, en cela, elle n'appartient qu'à la famille", a ainsi clamé Estelle Lefébure. Zen certes, mais lionne aussi quand il le faut.

Conjointement interrogée avec sa maman, la belle Ilona a enfoncé le clou : "Certains voudraient savoir à tout prix ce que l'on pense. Mais on doit se protéger et rester discrets. Pourquoi devrait-on, nous, étaler partout nos affaires familiales ? Nous sommes aussi une famille comme les autres", revendique-t-elle. Avec un héritage musical aussi important et des millions d'euros en jeu, le clan Hallyday est toutefois un peu plus qu'une simple famille comme les autres...

Estelle Lefébure est aussi la maman de Giuliano (9 ans), né de son histoire passée avec Pascal Ramette.

Heureusement, ces derniers mois, les choses semblent s'apaiser entre David Hallyday, sa soeur Laura Smet et leur ancienne belle-mère Laeticia Hallyday, héritière principale avec ses filles Jade (15 ans) et Joy (11 ans) de la fortune de Johnny. Alors que les tribunaux ont été saisis en France et aux Etats-Unis, la veuve du rockeur a décidé de ne pas faire appel de la décision rendue en mai dernier par le tribunal de grande instance de Nanterre, qui avait jugé la justice française compétente pour statuer dans cet épineux dossier.