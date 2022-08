Etats-Unis : Choc après la mort de 2 Français dans un crash d'avion

Un drame s'est produit dans le cadre du lac Powell aux Etats-Unis, immense étendue d'eau artificielle créée sur le fleuve Colorado : le samedi 13 août 2022 deux personnes sont mortes après le crash d'un avion, un Cessna 207A, qui avait à son bord six passagers et un pilote. Deux d'entre eux n'ont pas survécu d'après les informations locales. Le Parisien a dévoilé leurs identités, il s'agit de touristes français qui participaient à un vol de loisirs dans le cadre de leur excursion dans l'Ouest américain.

L'engin a percuté la surface de l'eau à la suite d'un problème technique. "Les deux femmes, les mineures et le pilote auraient réussi à s'extraire des décombres, blessés, avant d'être repêchés par un bateau de tourisme. Mais les deux hommes auraient, eux, sombré avec la carcasse. Ils seraient toujours portés disparus", rapporte Le Parisien.

À bord du véhicule, deux couples de Français et les deux filles adolescentes de l'un des duos. Ce qui devait être une promenade aérienne dans un décor époustouflant leur a été proposé au cours de leur circuit touristique de deux semaines, à travers des villes telles Los Angeles, Las Vegas et San Francisco, en passant par des sites d'exception. L'agence TUI qui a organisé le séjour via sa filiale Nouvelles Frontières se dit "sous le choc" et "profondément attristée" par ce tragique incident, précisant la mise en place d'un accompagnement psychologique de ses clients et leurs familles.

Le quotidien précise enfin que les survivants seront rapatriés dès que les autorités américaines qui enquêtent sur le drame le permettront. Au mois de juillet en France, c'est aussi un avion de tourisme type Cessna qui avait été l'objet d'un accident. Le pilote amateur avait dû poser son avion au large de l'île de Ré.