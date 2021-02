Eva Mendes : "Je n'ai jamais nié avoir fait de la chirurgie esthétique"

"Mon ami m'a envoyé ça. Au sujet de ce 'gros titre'... Je n'ai jamais 'nié avoir fait de la chirurgie esthétique'. Je n'ai fait que répondre à un commentaire précis sur les réseaux sociaux. Je ne nierais jamais ce truc. Je suis absolument pour. Absolument pour. Aussi, je n'aime pas le terme 'recadrer'. Il m'a l'air agressif. Comme beaucoup d'entre vous le savez, je réponds au plus de commentaires possible. Je ne recarde pas, j'essaye de communiquer. C'est tout. Je voulais tirer les choses au clair", a écrit @evamendes ce lundi 1er février 2021.

Eva Mendes se consacre entièrement à sa vie de famille et se tient loin des tournages et des tapis rouges d'avant-premières ou de festivals. La bombe des films Hitch et The Place Beyond The Pines n'a pas pour autant fait ses adieux au cinéma. En octobre 2020, elle expliquait au Sydney Morning Herald : "En ce qui concerne mes ambitions, elles n'ont pas disparu, elles se sont juste reportées sur mes enfants. J'applaudis et admire ces femmes qui peuvent tout faire, mais je n'en fait pas partie. Et, heureusement, je peux décider de ne pas travailler et je réalise à quel point j'ai la chance d'avoir ce choix. J'ai été si heureuse de pouvoir couver mes bébés, mais maintenant qu'elles ont quatre et six ans, j'ai l'impression que mes ambitions reviennent."