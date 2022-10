Fabienne Carat sublime et pétillante face à Flora Coquerel en robe transparente

Plusieurs personnalités ont été mises au parfum qu'une soirée exceptionnelle se préparait. Et elle a eu lieu le 20 octobre 2022, à Paris. Hier soir, Richard Orlinski était à l'honneur à l'occasion de la soirée Lancôme x Orlinski, organisée dans le cadre du lancement d'une capsule collector. La marque a confié sa rose emblématique au célèbre sculpteur et artiste contemporain de 56 ans pour une réinterprétation pop art. Les stars se sont précipitées pour découvrir cette oeuvre.

Richard Orlinski a pu compter sur son fils Julien, mais pas que. Fabienne Carat a aussi tenu à être présente. Pour l'occasion, la compagne d'Alain (ancien candidat de Mariés au premier regard) a misé sur un pantalon blanc et un chemisier coloré. Un look aussi pétillant qu'elle. Elle a pris la pose avec le sculpteur, seule ou en compagnie des danseurs Maxime Dereymez, Katrina Patchett (qui était accompagnée de son nouvel amoureux) ou du couturier et styliste Sami Nouri.

Flora Coquerel (Miss France 2014) a aussi fait une apparition remarquée. La jeune femme était vêtue d'une sublime robe longue bleue et transparente. De quoi enivrer tout le monde. Elle n'était pas la seule reine de beauté à être présente. Ophely Mezino (1ʳᵉ dauphine de Miss France 2019), April Benayoum ( première dauphine de Miss France 2021), Justine Kamara (Miss Lorraine 2016) et Julia Sidi Atman (Miss Côte d'Azur 2017) ont aussi répondu positivement à l'invitation.

Une pluie de personnalités

L'épouse de Marco Verratti Jessica Aidi, Patricia Contreras, la présentatrice Laurie Cholewa, le journaliste et présentateur Bernard Montiel, Yamina Benguigui, les humoristes Caroline Vigneaux et Raphaël Mezrahi, la star de TikTok Hanna Lhoumeau, l'ancien sportif Basile Boli ainsi que les anciennes candidates de télé-réalité Isabeau Delatour, Emmy Buffa, Nathanya Sonia, Laetitia Tribaldos et Maeva Karen ont posé devant les photographes. Tout comme les couples formés par Nico et Daniella Capone ainsi que Noholita (Camille Callen, de son vrai nom) et Saam Nas.

Enfin, dans le diaporama, on peut aussi découvrir Antoine Schmidt, Edouard Bazil (Manager chez Lancôme), Françoise Lehmann (directrice générale de Lancôme international), Théo et Rémy, Fabian, le styliste Emmanuel Foures, Priscilla Mezzadri, Alexandra Zimny, Gal Ulman, Carolina, Dominique Busso, Cyril Benzaquen, Sarah, Sabrina, Alexandra Zimny, Mylene Kerjean, Maja Malnar, John Mamann, Hannah Romao, Isaak Dessaux, Franck Ros, Gilbert Ros, Tommy Ros,DJ Tefa, John Mamann, Lythan Cottaz, Caroline Hu, Jules et Agatha Trass, Raphaël Say, Romane Iannaccone, Eleonor Picciotto, Sandra Ackerl.