Fabrice Luchini propriétaire d'une maison loin de Paris : ce havre de paix, refuge d'autres personnalités

Sa résidence secondaire lui permet des pauses bien mérites, dans la vallée de la Cisse. L'occasion de se se mettre "au vert" lorsque le besoin s'en fait ressentir. C'est à Paris qu'il travaille et vit la plupart du temps. S'il n'est pas du genre flambeur, celui qui dit ne pas être un "jouisseur" n'a peut être pas une collection de Lamborghini mais possède un patrimoine foncier qui le passionne et dont l'acteur est plutôt fier.

Il disparaît dans sa maison de campagne

On compte parmi ce patrimoine, un appartement parisien, dans "le 18e arrondissement de son enfance", après un passage dans le très bobo 9earrondissement, ainsi que plusieurs maisons de campagne et de vacances. "Récemment, cet as du Monopoly a également vendu sa maison de l'île de Ré", comme rapporté par le magazine Gala. Une demeure qu'il avait d'ailleurs prêtée au candidatMacron "afin qu'il y parachève la rédaction de son programmatique ouvrage Révolution". Les deux hommes sont très amis, depuis 2016. Une maison vendue et désormais remplacée par un "domaine dans le Sud, en Provence, une 'grosse affaire'" selon Fabrice Luchini. Et enfin l'acteur s'amuse à "disparaître dans sa maison de campagne de la vallée de la Cisse, entre Blois et Orléans". Un endroit au calme, où il se repose avec sa femme Emmanuelle, une quinquagénaire devenue sa metteuse en scène et son attachée de presse.