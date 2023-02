Fabrice Luchini : Révélations sur ses nombreuses maisons, l'une d'elles a même servi à un président !

Ses amis sont catégoriques dans le nouveau numéro du magazine Gala : Fabrice Luchini n'est pas un "jouisseur". "Pas de Lamborghini, de costards Hermès ou de chaussures Berlutti", écrivent nos confrères... mais plusieurs propriétés, un patrimoine foncier qui le passionne et dont l'acteur est plutôt fier. Qu'il prend d'ailleurs plaisir à gérer "en bon père de famille, avec des placements financiers".

Une patrimoine qui se compose d'un appartement parisien, dans "le 18ème arrondissement de son enfance", après un passage dans le très bobo 9ème arrondissement, mais également de plusieurs maisons de campagne et de vacances. "Récemment, cet as du Monopoly a également vendu sa maison de l'île de Ré", explique le magazine. Une maison "prêtée en son temps au candidat Macron afin qu'il y parachève la rédaction de son programmatique ouvrage Révolution". Il faut dire que les deux hommes sont très amis : proches depuis 2016, ils ont un lien solide et communiquent souvent. Fabrice Luchini, qui le trouve notamment "extrêmement séduisant" avait même raconté que le président l'avait déjà appelé en pleine nuit pour un conseil littéraire !

Le couple Macron avait même passé une très bonne soirée en 2017 devant le spectacle de Fabrice Luchini, et avait fait le déplacement en loge pour le saluer... ce qui explique donc que l'acteur ait accepté de prêter sa maison de campagne à celui qui est devenu président et qu'il avait retrouvé en 2021 pour une journée en compagnie d'écoliers. Une maison vendue et désormais remplacée par un "domaine dans le Sud, en Provence, une 'grosse affaire'" selon lui.

Se mettre au vert... mais pas trop loin de Paris !

Mais ce n'est pas tout : sans partir jusqu'en Provence, Fabrice Luchini possède également une maison plus proche de Paris bien utile pour se mettre "au vert" lorsque le besoin s'en fait ressentir. Alors parfois l'acteur s'amuse à "disparaître dans sa maison de campagne de la vallée de la Cisse, entre Blois et Orléans". Un endroit au calme, où il se repose avec sa femme Emmanuelle, une quinquagénaire devenue sa metteuse en scène et son attachée de presse, et qu'il avait déjà évoquée dans une précédente interview au Parisien.

"J'ai la chance de vivre avec mon épouse, Emmanuelle, d'avoir deux chiennes, d'essayer de lire un peu, d'aimer le vent, me balader, mais il faut que je travaille, je ne peux pas voir des amis, non, ça, ça ne va pas... Je n'ai pas d'amis d'ailleurs", révélait-il, conscient que son appartement parisien est capital pour calmer sa "boulimie" de travail. Et notamment son amour du théâtre : sur scène pour La Fontaine et le confinement, il sera également à l'affiche de 4 films en 2023.