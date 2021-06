Fabrice Luchini : Sa "journée surréaliste " avec Emmanuel Macron

C'est un événement qu'il fallait souligner et le président de la République a fait appel à l'un de nos plus talentueux orateurs pour rendre un vibrant hommage à l'un des plus célèbres poètes de notre histoire, Jean de La Fontaine. Pour l'occasion, Emmanuel Macron - qui était accompagné de son épouse Brigitte - a invité Fabrice Luchini dans l'Aisne, du côté de Château-Thierry, lieu de naissance du célèbre poète. Une rencontre au cours de laquelle l'acteur n'a pas hésité à réciter certaines fables de La Fontaine et à gratifier les journalistes présents de ses réflexions toujours très amusantes.

Une fois l'hommage terminé, Fabrice Luchini est rentré en voiture, conduit par une gendarme, sur Paris, et il a pu discuter avec Anne-Élisabeth Lemoine et toute l'équipe de l'émission C à vous. Apparemment encore troublé par sa rencontre avec le président, l'artiste s'est exclamé : "C'est une journée surréaliste !".

Je me suis dit : 'Il faut être hyper patient comme un président pour être capable de répondre à un truc pareil

Revenant sur la question d'une journaliste qui a demandé au président de la République s'il ne trouvait pas que La Fontaine était sexiste, Fabrice Luchini s'est insurgé devant des propos pareils. "Je me suis dit : 'Il faut être hyper patient comme président pour être capable de répondre à un truc pareil", a-t-il poursuivi, provoquant l'hilarité sur le plateau de C à vous.

Un bel hommage aux enseignants

Parti à la rencontre d'enfants dans une école primaire, Fabrice Luchini en a profité pour témoigner toute son admiration pour le corps enseignant. "J'ai essayé de parler des génies que sont les instituteurs et les profs, qui transmettent aux enfants. Péguy (ndlr : Charles Péguy, écrivain français) il dit : 'Les meilleurs de tous les êtres humains, ce sont nos instituteurs", s'est enthousiasmé le comédien.

Le père d'Emma a amené un sacré vent de folie sur le plateau de l'émission de France 5. Si ses expériences avec le gouvernement actuel n'ont pas toujours été positives, sa rencontre avec le président de la République s'est très bien passée comme on a pu s'en rendre compte dans C à vous !