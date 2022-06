Famille royale : Une princesse tatouée, le tatouage révélé pendant le jubilé

Le tatouage est une pratique qui s'est largement répandue ces dernières années. Au point de toucher maintenant la famille royale britannique. C'est la princesse Eugénie qui s'est, en effet, faite remarquer lors du dernier jubilé de platine de la Reine avec un joli dessin derrière l'oreille !

Elle a beau incarner la tradition et l'ancienneté, la famille royale britannique peut aussi faire preuve de modernité. En témoigne, le dernier tatouage de la princesse Eugénie, la fille du Prince Andrew avec son ex-femme Sarah "Fergie" Ferguson. La jeune femme de 32 ans s'est présentée au festivité en l'honneur de la reine Elizabeth II dans une magnifique robe orange signée Emilia Wickstead... avec un petit rond encré derrière l'oreille (voir ici).

Même si les tatouages ne sont pas vraiment courants dans la famille, elle n'est pas la première à avoir sauté le pas. Amelia Windsor, 26 ans, la petite-fille du Prince Edward, le Duc de Kent s'était déjà affichée avec plusieurs pièces sur le corps. On sait d'ailleurs qu'a l'étranger, de nombreux membres de la royauté ont pris la décision radicale de se tatouer. Notamment le Prince Frederik du Danemark, la Princesse Stéphanie de Monaco ou encore la Princesse Sofia de Suède.

Au sein de la famille britannique, le tatouage est même plutôt apprécié. C'est le roi George V qui a initié cette pratique dans la monarchie puisqu'il s'était lui-même fait tatouer lors de sa campagne militaire au Japon avec la marine.

Le prince William, lui aussi, avait déclaré être amateur de tatouages et confié avoir pensé se faire les mêmes que son ami David Beckham. Une idée qui n'était pas vraiment du goût de sa dulcinée, Kate Middleton et qu'il a finalement abandonnée.. Rappelons également qu'une autre grande figure de l'histoire britannique était tatouée, le célèbre premier ministre Winston Churchill ! Le chef d'état avait, selon les rumeurs, une ancre tatouée sur l'avant-bras. Alors, les britanniques et les tatouages une histoire d'amour ? C'est bien possible !